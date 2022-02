Mamá de Tomás Bravo a un año de su muerte: «Todavía no hay nada certero»

El 17 de febrero de 2021 comenzó la búsqueda del pequeño Tomás Bravo en el sector de Caripilun, región de Arauco, luego de que se le perdiera la pista al salir a acarrear vacas junto a su tío abuelo. En un caso que conmocionó al país por su trágico desenlace.

Pues tras largos días revisando cada centímetro del lugar, el menor de solo tres añitos apareció muerto. Este jueves se cumple un año desde su desaparición y todavía no hay culpables por el crimen, ni se han conocido nuevos antecedentes.

Es en este contexto que Estefanía Gutiérrez, madre de Tomás Bravo conversó con La Cuarta, donde confesó que «Solo pensar en que se cumple un año, no tengo las ganas. De solo acordarme de ese día, me quiebro entera».

A lo largo de la entrevista, la joven recordó cómo fue su desaparición y los primeros días de búsqueda. «Cuando se pierde mi hijo, llega Bomberos, le saca una fotografía y lo hace público. Luego, al otro día, mi hermana lo vuelve a publicar y una señora que era de Coronel ve la noticia y llama a la televisión. Ahí nos contactaron».

Junto con esto, Estefanía afirmó que los medios «favorecieron» en un principio, pues «era importante que la gente supiera la situación de mi hijo, por si lo veían en alguna parte. Gracias a eso también se solicitó ayuda. Pero, por otro lado, también afectó mucho, porque se cometieron muchos errores, se hablaron cosas que no se debían, se inventó un montón de cosas y eso perjudicó mucho a la búsqueda de mi hijo y también a la investigación».

La búsqueda de Tomás Bravo

En relación a la búsqueda de los responsables de la muerte del pequeño Tomás Bravo, su mamá señala: «Después de un año todavía no hay nada certero, no se ha encontrado ninguna prueba para culpar a mi tío, porque también se dijo que él fue, que lo llevó para allá, pero resulta que los tiempos no cuadran. Mi hijo nunca estuvo acá durante esos días. Imposible. Hubo personas buscándolo con drones, rescatista de todo tipo, de muchas partes, hasta perritos llegaron acá».

«Mi hijo igual estaba muy cerca del camino, por qué no puede ser eso también una línea de investigación. Yo no me cierro a una sola hipótesis porque pudieron haber pasado muchas cosas. Y la policía, lamentablemente, durante esos nueve días solamente se enfocó en buscar en mi casa, en el cerro» afirmó Gutiérrez.

«Siempre fuimos muy abiertos a todo, porque yo solo quería encontrar a mi hijo. Nunca les cerramos la puerta, todo lo que la policía pedía nosotros lo hacíamos, pero lamentablemente solo se enfocaron acá. Yo siempre le dije a la fiscal ‘por favor, revisen cámaras, entren a bodegas’» agrega.

«La verdad es que uno nunca pierda la esperanza. Sobre todo una mamá. A veces es muy difícil, es muy complicado, pero no me he dado por vencida y voy a seguir en esa postura porque es mi hijo el que se fue. No me voy a cansar hasta hacer justicia» cerró la mamá de Tomás Bravo.