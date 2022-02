Hardcorito responde sin filtro a su ex: «Solo mi hija podría juzgarme»

Hace algunos días que Cristián Jara, más conocido como Hardcorito, se vio envuelto en la polémica, esto luego de que su ex pareja y madre de su hija Rafaela diera unas declaraciones sobre la relación que mantiene con él.

Resulta que Carla Cáceres afirmó en una entrevista que con el ex chico Yingo «Es una relación difícil. Sinceramente, a mí me cuesta hablar mucho este tema, porque uno lamentablemente expone mucho a los hijos». Además de afirmar que se lleva toda la carga de sus retoñas.

Es a raíz de esto que el propio Hardcorito recurrió a sus redes sociales para emitir un comunicado en el que sale a desmentir los dichos de su ex y reafirmar su labor de padre.

Los dichos de Hardcorito

«Como padre separado, sé cuales son mis deberes y responsabilidades. Por lo mismo, siempre he aportado económicamente y he mantenido todas las semanas visitas con mi hija, siendo razones de fuerza mayor, las que en ocasiones no me han permitido cumplir» comenzó señalando Jara.

Junto con escribir que «Hace un tiempo, la madre de mi hija, de manera muy desafortunada, dio declaraciones a través de medios de prensa informando que soy un padre ausente, faltando totalmente a la verdad».

Por otro lado, Hardcorito afirmó que antes de las declaraciones de su ex pareja, se habían comunicado anteriormente por correo electrónico. Esto con el objetivo de aclarar aspectos legales de su labor de padre; por lo tanto, según él toda declaración fuera de este conducto legal, son «falsas y malintencionadas».

«No buscan satisfacer el bien superior de mi hija, sino que son hechas como formas de presión extra legal para conseguir ganancias personales», manifestó Cristian Jara respecto a las declaraciones de Carla Cáceres.

Para finalizar la declaración pública, Hardcorito aseguró que pretendía no hablar sobre el tema para proteger a su hija; pero debido a los reiterativos mensajes de odio en su contra, decidió salir a declarar su punto de vista.

«No permito que se ponga en duda mi calidad de papá. Solo mi hija podría juzgarme y nos amamos mucho», cerró el comunicado público.