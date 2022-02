Diana Bolocco reflexiona por cheques de Tonka Tomicic en «caso relojes»

Sin duda que el tema de la semana han sido las polémicas escuchas telefónicas de Marco Antonio López, más conocido como Parived, esposo de Tonka Tomicic; y que lo vinculan con contrabandistas en la compra y venta de relojes y joyas robadas.

Es en este contexto que la mañana de este viernes, en Mucho Gusto se debatió el tema sobre los nuevos antecedentes del caso; donde uno de los más importantes es la utilización de cheques pertenecientes a la animadora por parte de Parived.

Durante el matinal, la periodista Paulina de Allende-Salazar, realizó una entrevista a Harold Vilches, mejor conocido como ‘el rey del oro’, quien habló de su relación con Marco Antonio López.

Y en esa misma conversación, Vilches, también dio a conocer el tema de los cheques de Tonka Tomicic que se habían utilizado.

Fue en medio de todo este contexto, que la animadora del espacio, Diana Bolocco, comentó «Yo no voy a hablar de los delitos porque es materia de investigación, pero a mí lo que me llama poderosamente la atención son esos cheques de ella que no tenían fondo».

Además, la animadora reflexionó «Yo me preguntó por qué. Ok, pueden estar involucrados en un delito, y a eso no me voy a referir, pero ella es una mujer que ha sido muy exitosa, tiene un muy buen pasar económico, o que tenía, entonces yo digo por qué esos cheques no tenían fondos».

«Me llama mucho la atención porque mucha gente ha dicho que le han llegado cheques de ella (Tonka Tomicic) sin fondos» cerró Diana Bolocco.

La respuesta de José Antonio Neme

En ese momento intervino José Antonio Neme quien agregó «lo que pasa es que, una cosa es que a uno le vaya muy bien, pero estamos hablando de varios documentos por 20, 30 millones de pesos».

Finalmente, el periodista cerró diciendo «Entonces, perdón, no estamos hablando de 1 o 2 millones. Ella ganó mucho, pero los montos también son muy grandes».