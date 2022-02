Compañía usa video de infidelidad de Benjamín Vicuña para campaña publicitaria

Todo parecía ir viento en popa para Benjamín Vicuña. El actor chileno ha logrado un espacio en los medios argentinos producto de un nuevo romance que tiene con Eli Sulichin. Asimismo, también ha mostrado mantener una buena relación con la madre de sus hijos; Carolina «Pampita» Ardohain.

Sin embargo, una nueva polémica sacudió a la imagen de Vicuña y se espera que la agravante termine en una acción judicial. Según reportó Paparazzi.com.ar, el pasado lunes se viralizó una campaña de redes sociales de una compañía de seguridad trasandina. En esta se puede ver al actor besándose con Pampita, en los tiempos en que aún estaba con Eugenia «La China» Suárez.

La íntima secuencia de video de la seguridad de la casa de la pareja, muestra a Vicuña con Pampita viviendo su polémico «affair». El registro fue descubierto por una usuaria de Twitter, llegando a llamar la atención del chileno quien no ha descartado comenzar acciones legales.

«Ahora, Benjamín y Pampita cabañil de caer en las garras de un desfalco, de un accionar que perjudica sus imágenes y economía«, asegura el medio argentino.

Asimismo, con respecto al viral en cuestión, el portal afirma que «ellos no estaban al tanto. Esto activa la posibilidad que los dos famosos tomen carta en el asunto; e inicien las acciones legales correspondientes por la utilización de su privacidad».

Scrolleando historias en Ig me aparece una publicidad de ALARMAS y la promocionan con la famosa foto de las cámaras de seguridad que habia publicado Pampita en medio del mantadenepalgate jajajaja lpm pic.twitter.com/Bsaxf88fFg — Gigi con flequillo 💚 (@Giseledasilva87) January 29, 2022

El ambiente estaba rodeado con regalos, glamour y mucho baile en el cumpleaños número 44 de Pampita.

La modelo lució un impactante vestido negro que destapaba gran parte de su cuerpo y con sandalias altas. Entre los invitados del espectáculo estuvieron varios familiares, incluyendo sus hijos como sus hermano; pero también rostros que reconocemos acá en Chile como el ex futbolista Iván Zamorano.

Eso si, la presencia de Benjamín Vicuña si se hizo notar entre las sorpresas de la noche; ya que, su visita no correspondían netamente para visitar a sus hijos, sino que fue una invitación especial de Pampita.

La anfitriona luego de un tiempo salió a conversar con la prensa y entremedio de la conversación salió el tema de la visita de su ex“tampoco me quedó ninguna charla que no haya tenido, no me quedó gente para conversar; me han perdonado, he perdonado, ando muy liviana por la vida por suerte”, comentó la modelo con referencia a su situación con el actor.

Asimismo un periodista le consultó si ya Benjamín la había saludado a lo que ella le respondió “claro que me saludó, hablamos todos los días por los chicos así que sí, me saludó”, concluyó Pampita.