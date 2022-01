Pampita confesó por qué invitó a Benjamín Vicuña a su cumpleaños

El ambiente estaba rodeado con regalos, glamour y mucho baile en el cumpleaños número 44 de Pampita; aunque hubo celebración doble porque su marido, Roberto García Moritán cumplía un año más el siguiente día.

La modelo lució un impactante vestido negro que destapaba gran parte de su cuerpo y con sandalias altas. Entre los invitados del espectáculo estuvieron varios familiares, incluyendo sus hijos como sus hermano; pero también rostros que reconocemos acá en Chile como el ex futbolista Iván Zamorano.

Eso si, la presencia de Benjamín Vicuña si se hizo notar entre las sorpresas de la noche; ya que, su visita no correspondían netamente para visitar a sus hijos, sino que fue una invitación especial de Pampita.

Es sabido que existe una buena onda entre la modelo y el galán chileno, incluso una mayor armonía luego de la separación de Vicuña con China Suárez.

La cosa es que el actor ingresó momentos antes de que la cumpleañera apagara las velas y por supuesto llegó con tres obsequios para la mujer.

La anfitriona luego de un tiempo salió a conversar con la prensa y entremedio de la conversación salió el tema de la visita de su ex “tampoco me quedó ninguna charla que no haya tenido, no me quedó gente para conversar; me han perdonado, he perdonado, ando muy liviana por la vida por suerte”, comentó la modelo con referencia a su situación con el actor.

Asimismo un periodista le consultó si ya Benjamín la había saludado a lo que ella le respondió “claro que me saludó, hablamos todos los días por los chicos así que sí, me saludó”, concluyó Pampita.

¿Benjamín Vicuña ya tiene nuevo romance?

Hace unos días te contamos en Radio Corazón los rumores que persisten entre el amorío que tendría Benjamín Vicuña con Eli Sulichin quien es intima amiga de la modelo y ex del actor, Pampita.

Y es que el actor ha pasado varios días en las tierras uruguayas; lugar en donde se hospeda Sulichin y fueron pillados en un reconocido restaurante de Punta del Este rodeado de muchas personas. ¿Será el momento de oficializar el nuevo amor?