Ignacia Michelson tendrá portada en Playboy México: «Es mi sueño» En una reciente entrevista, Ignacia Michelson confesó que tendrá su propia portada en revista Playboy, lo que la tiene más que feliz.

Desde su participación en ‘Resistiré’, que Ignacia Michelson se robó todas las miradas, no solo por su escultural figura, sino que también por su deslenguada personalidad; la que le ha ganado miles de seguidores en redes sociales y una fanaticada que sale de nuestro país.

Resulta que en el último tiempo la chiquilla tiene la grande en tierras mexicanas donde ya tiene varios proyectos. Y uno de los más importantes del último tiempo es que será portada de la reconocida PlayBoy México; siendo del selecto grupo de chilenas que aparece en la exclusiva marca.

«Esto surgió cuando yo estuve en Playboy el año pasado con Celia Lora, la sensación de Playboy en México, la diosa. Ella me invitó a un reality, pero no era foto, sino videos para la marca» comentó de manera exclusiva en conversación con nuestros amigos de Radio Activa.

La invitación a Ignacia Michelson

Tras la participación en el proyecto de su amiga, Ignacia Michelson se ganó el cariño de la gente de Playboy; razón por la que la invitaron a tener su propia portada.

«Me fue súper bien con eso, ellos quedaron muy contentos conmigo y cuando fui a México ellos me llamaron para preguntarme si me gustaría ser portada de Playboy México. Y yo le dije ‘es mi sueño’, desde chica yo le decía mi mamá ‘tú crees que podría ser portada de Playboy’, y ella me decía ‘ay Ignacia jamás'», comentó la polémica chica reality.

Respecto a la temática que podrían tener sus fotos, Ignacia Michelson contó que aun no conversar al respecto. Sin embargo, le gustaría que estuviera relacionada con la naturaleza; al más puro estilo Eva.

«No hemos hablado de la temática todavía, pero me imagino que son fotos desnuda obvio. Pero no sé, me gustaría hacer algo así con plantitas, como de hiedra. Yo soy una mujer súper empoderada, ustedes saben», soltó.

Para finalizar, Ignacia Michelson agregó: «Yo diría como Lilith ella fue la primera mujer en revelarse, la primera mujer que no quiso estar al lado de un hombre. Ella decía que podía sola, es igual a mí».