Vale Roth celebra 5 meses de sobriedad: «Sólo me ha traído cosas positivas»

Hace un tiempo te contamos que Vale Roth le dio una excelente noticia a sus seguidores, ya que había decidido dejar el alcohol completamente para llevar a un 100% la vida fitness que adoptó varios meses atrás.

En conversación con La Cuarta, la chiquilla contó que «ahora deje el copete hace cuatro meses, entonces en el tema de la responsabilidad estoy al 100%. Antes, siempre cuando tomaba faltaba al otro día, tenía acá y uno se pone que media irresponsable y me mandé muchos condoros. Yo creo que en cada cada condoro que me mandé en al televisión nunca estaba sobria, siempre hubo copete».

«Aparte que no me podría controlar, no era un trago ni dos; eran diez o doce. Y esto, el no tomar, ha sacado lo mejor de mí; porque tengo mucha más energía, no pierdo días, trabajo sábado y domingo, hago rutinas de ejercicio y estoy al 100″ agregó Vale Roth.

Vale Roth cumplió 5 meses sin copete

Y ahora la influencer nuevamente tiene grandes noticias para sus seguidores en Instagram, ya que con una publicación en la red social, la chiquilla contó que ya cumplió cinco meses sin tomar copete.

«5 meses sin una gotita de alcohol en mi cuerpo y esta decisión no menor sólo me ha traído cosas positivas a mi vida» escribió Vale para acompañar una coqueta coqueta postal en la que se luce en bikini.

“Orgulloso de ti”, le escribió su colega Nelson Mauri a Vale Roth tras enterarse de la noticia de su sobriedad. “¡Eso, cachorra!”, añadió la comediante Yamila Reyna. “¡Qué maravilla reina”, añadió Vivi Rodríguez. Por su parte, Perla Ilich le posteó algunos emoji de corazón.

Hay que recordar que, por estos días, Valentina Roth aparece en pantalla con el programa Aquí se Baila… talento sobre fama. En el espacio de Canal 13, la gimnasta ha logrado conquistar al público con su talento en la danza.