¡Pancho Reyes vuelve a nueva teleserie de Mega!

Francisco Reyes llegó a Mega el 2019, participando en la teleserie «Yo soy Lorenzo«; aunque lamentablemente por efectos de la pandemia tuvo que ser interrumpida su desarrollo de la serie. En esta ocasión el actor nacional protagonizará la nueva teleserie que tomara el puesto cuando finalice «Pobre Novio».

Según consigna BiobioChile; el actor será parte de la teleserie vespertina de Mega en la que compartirá con la actriz Amparo Noguera que hace poco se anunció su llegada a la estación televisiva; ambos ya han estado en varias ocasiones trabajando juntos.

Francisco Reyes y Amparo Noguera juntos en Mega

Por ejemplo tuvieron una relación en Pobre Rico, Vuelve Temprano y colaboraron juntos en Donde está Elisa, El Laberinto de Alicia y Los Capo.

Por un lado la actriz conversó con la Revista Wikén sobre su llegada a Mega en la que señaló “no puedo decir mucho, sólo que es un personaje que a mí, en particular, me tiene muy entretenida. Es muy activo, tiene mucha historia, muchos lugares para dónde moverse dramáticamente hablando”, comentó Amparo Noguera.

Por otro lado, como señalamos, Francisco Reyes conversó con BiobioChile y comentó su nuevo papel y proyecto televisivo en el canal que está por la calle Mackenna. “Estoy muy contento de tener trabajo, creo que hay que agradecer a Mega que durante todo este escenario difícil, de pandemia, no haya cerrado su área dramática. Si bien han externalizado se han mantenido haciendo proyectos y eso se agradece”, comentó el actor nacional.

Asimismo, también entregó su opinión sobre su paso en en canal estatal a lo que Reyes intentó sacar lo bueno de ambas estaciones televisivas, “es difícil comparar con el trabajo en TVN, porque es una época distinta. Allí en TVN nos tocó trabajar en un periodo de muchísima bonanza, en que había mucha libertad económica para desarrollar proyectos, pero ahora hay que valorar lo que hace Mega de ir a regiones a grabar, que es algo que llevan haciendo hace poco tiempo. Estoy feliz de tener trabajo”, concluyó.