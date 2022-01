Rocío Toscano acusó que su ex pareja es un «papito corazón» A través de redes sociales, Rocío Toscano compartió un mensaje donde asegura que el papá de sus mellizos no está ni ahí con ellos.

Como ya te hemos contado, Rocío Toscano es más que activa en sus redes sociales, donde siempre está compartiendo contenido con sus más de 1 millón de seguidores, a quienes encanta con todo tipo de registros de su vida diaria.

Y desde que se convirtió en mamá de los mellizos Alma y Luca el pasado 14 de febrero, la actriz nacional se ha dedicado a subir todas las fotitos de sus pequeños e incluso aprovechar de reflexionar sobre la maternidad primeriza y todos los desafíos que trae.

Es en este contexto que Rocío recientemente no dudó en compartir en su cuenta de Instagram unas historias en las que no duda en criticar al papá de sus retoños por estar ausente en sus vidas desde la separación.

«¿Les cuento una experiencia personal? El padre de mis hijos no responde a sus necesidades en ningún sentido. Está completamente desaparecido y no tiene ninguna intención de ver ni responder a las necesidades de los mellizos» comenzó señalando.

Siguiendo por esta línea Rocío Toscano agregó: «Quizás le pasó algo que le impide aparecer, quizás lo tienen secuestrado, o quizás quien sabe que le pasó! Así que si me ayudan a encontrarlo sería bacán! Su ig es @marcotapiau y el de ‘fotógrafo’ es @quemalrollo».

Rocío Toscano y los cambios del embarazo

Como te mencionamos, la actriz nacional no duda en referirse a su maternidad primeriza y hace un tiempo compartió un mensaje sobre los cambios en su cuerpo. «Hace dos días subí esta foto a mis stories contando cómo me dolía la piel de tanto estirarse en mi embarazo gemelar. Me quedó piel suelta, el ombligo deforme y estarías, pero no me atormenta, me gusta el proceso, son marcas de una gran experiencia».

Junto con lo que Rocío agregó: «Me llegaron varios mensajes que me angustiaron mucho, sobre todo por lo injusto, rescate 3 para compartirlos con ustedes e invitarlos a reflexionar sobre este tema, de aceptación y autoestima y respeto».