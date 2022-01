Pamela Díaz denuncia en redes a agencia de viaje que estafó a su «Nani»

La conductora de televisión e influencer Pamela Díaz realizó una grave denuncia en las últimas horas. Esto luego de que su asesora del hogar, Haydee Escobar, fuera estafada.

«La Fiera» se desquitó a través de sus historias de Instagram. La exparticipante de «El Discípulo del Chef» enfocó su enojo en la agencia de viajes que habría «hecho lesa» a Haydee. «En general no soy muy de reclamar en redes sociales, pero cuando algo me parece injusto no me puedo quedar callada», comenzó el reclamó Díaz.

«Les cuento a que a través de Miyas Travels mi Nani y su familia fueron estafados. Con sus ahorros de todo el tiempo que ha trabajado se quería ir de vacaciones y la estafaron. No existe [dicha compañía] seguramente a mucha gente la engañaron», añadió Pamela según reportó Página 7.

Asimismo, reveló que la estafa habría afectado a la reconocida periodista Ale Valle. «Hablé con Ale Valle, que le pasó lo mismo a su familia. Unámonos, tenemos que hacer una demanda colectiva. Esto no se puede quedar así, no puedo entender a la cantidad de gente que han estafado«, señaló «La Fiera».

Finalmente, Pamela Díaz ofreció su ayuda a quienes han sido afectados por Miyas Travels. «Me pongo a disposición para ayudarlos, tengo entendido que Ale Valle también», cerró la conductora.

La curiosa anécdota de Pamela Díaz y Rocío Marengo

En uno de los últimos capítulos «El Discípulo del Chef», Pamela Díaz y Rocío Marengo protagonizaron una curiosa situación. Todo cuando las chiquillas relataron una anécdota que involucraba a María Teresa Matus.

Cuando estaban cocinado junto a Camilo Huerta, actual pareja de Marité, desataron el pelambre y recordaron que la «blonda» las echó de su despedida de soltera. Todo antes de su matrimonio con Arturo Vidal. «Con Rocío fuimos una vez a un hotel muy conocido a tomarnos un trago«, comenzaron las chiquillas.

«Después de eso se nos acabaron las fiestas, y Rocío súper ingeniosa me dice: ‘Vamos a otras’. Abajo, en unos galpones, había como 6 celebraciones«, reveló «La Fiera».

Asimismo, Marengo se refirió al bochorno que sufrieron después: «después de repente viene un guardia y nos dice que nos tenemos que retirar porque no estábamos invitadas a la fiesta. Se iba a casar con Vidal y nos hecho a nosotras, dos pobres desgraciadas«.