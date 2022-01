«Disculpen las exigencias»: Lucho Jara bromea en pleno concierto antes de volver a EE.UU.

Luis Jara volverá a Estados Unidos; y para complacer a sus fans antes de su regreso a Norteamérica el cantante de «Un Golpe de Suerte» se presentó en el Casino Enjoy de Viña del Mar.

Fue así que el cantante compartió un registro del evento que se hizo viral durante las últimas horas. Esto producto de que le pidió al público cantar «Mañana», uno de sus éxitos más clásicos; pero sin embargo, se salió de libreto para lanzar una chistosa broma.

«Espera, yo no los quiero molestar, pero quiero que tratemos de cantarlo; pero no como si fuera el Mes de María. Un poquito más de actitud, es que me llevaron pa’ allá, a la parroquia«, añadió el artista, causando la risa de la audiencia.

«Gracias por ese lleno total, y disculpen las exigencias», aseguró Luis Jara en la leyenda del post que subió Instagram donde compartió la situación. Sin embargo, por razones que desconocemos, el cantante decidió bajar el registro de su página de Instagram.

Lucho Jara deja para siempre a Mega

No cabe duda que hasta unos años atrás, Luis Jara era uno de los animadores insignes de la TV chilensis, formando parte de la primera línea de rostros en Mega gracias a su rol como conductor principal del Mucho Gusto.

Pero todo terminó de golpe gracias al cambio radical que vivió el matinal a raíz del estallido social y la pandemia por el Covid-19. Pues decidieron enfocarse en la actualidad más que en la entretención, dejando sin espacio al también cantante.

Y aunque ya no estaba en pantalla hace más de un año, Lucho Jara aún tenía contrato con el canal. Situación que cambió hace unos días, tal como lo contó en su Instagram, ya que tras 12 años no renovó contrato y aprovechó de despedirse.

«¡Gracias ! Esa es la palabra que define lo que siento en este momento. Se ha cumplido un ciclo de 12 excepcionales años de carrera televisiva en #mega» comenzó escribiendo el animador.

Siguiendo por esta línea, Luis agregó: «GRACIAS por las oportunidades, la complicidad, los equipos, los incontables momentos de emoción, de éxito y también de algunas decepciones. La incalculable cantidad de amor recibido. Por los equipos, las risas, las ilusiones, las pautas, las fiestas, los nuevos amigos, la experiencia, el aprendizaje. POR TODO».