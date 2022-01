Kike Acuña se casó por tercera vez: «Pretendo estar con Cynthia para el resto de la vida»

¿No hay primera sin segunda, ni segunda sin tercera? Al parecer así lo confirmó el ex futbolista Kike Acuña, quien se casó por tercera vez en su vida con Cynthia de la Cruz; mujer que la conoció hace 10 meses. ¿Será la definitiva para el ex cruzado?

La ceremonia se realizó junto a sus cercanos el pasado 14 de enero y la pareja se conoció en febrero de 2021; y desde ahí conllevaron una relación de diez meses previo a sus casorio.

El ex jugador de Universidad Católica y de la U, Jorge Kike Acuña reconoció que todo pasó muy rápido, «diez meses es harto tiempo igual«, complementó Acuña.

Las palabras de amor de Kike Acuña

El ex Director Técnico de Unión San Felipe comentó en una entrevista realizada en Las Últimas Noticias, que era complicada la relación porque él vivía en San Felipe y ella estaba en Santiago. «Después decidí irme a Santiago y puedo decir que tenemos una relación súper linda”, indicó Kike Acuña al medio.

Asimismo, el reconocido ex futbolista confesó que su intención no era ponerse otro anillo en el dedo, ya que, «yo no me quería casar y Cynthia tampoco pensaba en el matrimonio, porque decía que nada era para siempre, y resulta que fue pasando el tiempo, nos fuimos enamorando y al final lo que ella tanto quería y lo que yo no iba a volver hacer nunca, lo hicimos”, afirmó Acuña.

La ceremonia fue de responsabilidad de la tarotista Latife Soto, intima amiga del ex futbolista que tiene 44 años.