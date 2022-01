«Esto no tiene nombre»: Diana Bolocco se emociona con caso de abuelita Tras conocer la historia de una mujer a la que robaron la ánfora con las cenizas de su hija, Diana Bolocco terminó indignada.

La jornada de este viernes se vivió un complejo momento en medio del matinal Mucho Gusto, instancia en la que Diana Bolocco se mostró notoriamente afectada por el caso de una mujer que estaban mostrado en pantalla.

Resulta que en el espacio de Mega llevaron la historia de la señora Ema, quien fue víctima de la delincuencia. Pero lo peor no fue que entraran a robar a su casa, sino que los desalmados no encontraron nada mejor que llevarse el ánfora con las cenizas de su hija que falleció hace 43 años.

«Me fui porque tenía que viajar fuera de Santiago, dejé mi casa cerrada como siempre. Incluso con dos animalitos, que yo creo que los dañaron porque estaban muy afectados» comenzó relatando la víctima.

Tras esto Ema siguió con su relato frente Diana Bolocco, José Antonio Neme y Paulina de Allende. «Mis vecinos me llamaron diciendo ‘vieja devuelvete a Santiago’, porque te abrieron las puertas y desvalijaron tu casa. Cuando yo venía de camino a Santiago me llamó Carabineros; me dijeron que viajara tranquila y que después hicieron la denuncia (…) Cuando llego a Santiago jamás pensé que se habían llevado el ánfora».

La indignación de Diana Bolocco

Al terminar con su relato, Diana Bolocco quiso entregarle todo su apoyo a la señora Ema, pero sin lograr esconder su rabia por la lamentable vivencia que e ocurrió a la adulta mayor.

«Ay señora Ema no sé que decirle sabe. Estamos aquí escuchando su relato y rabia, indignación, que quiere que le diga. Desgraciados de mierda, cómo le roban eso, yo entiendo su angustia, estoy absorbiendo su dolor, no tengo nada más que decirle» comenzó señalando la animadora.

«Enviarle un abrazo, esto no tiene nombre porque usted dice ‘que valor tiene pa’ ellos’, que valor tiene para ellos, es verdad. Mandarle mi abrazo y solidarizar con su pena. No tengo nada más que decirle señora Ema» agregó.

Junto con esto, una Diana Bolocco bastante afectada expresó: «Me encantaría devolverle el ánfora, pero no puedo».

Para cerrar, la señora Ema agradeció las palabras de Diana Bolocco y el espacio que Mucho Gusto le estaba dando para contar su historia.

«Gracias Dianita, se agradece y ya el hecho de que ustedes me hagan esta entrevista y que salga al aire, que la gente se entere eso para mí es un gran avance. Porque puede ser que esto llegue a alguien que tenga más información y le diga a estos tipos que devuelvan el cofre, es lo único que pido», expresó la entrevistada.