El Vacilón Matinal de La Corazón: Auditor lo patearon por tener videos con otra mujer

Cuando los pajaritos empiezan a cantar; muchas personas ya comienzan su rumbo en un nuevo día y la labor de Francisco Kaminsky y DJ Toti es animar a todos nuestros auditores para que tengan un buen comienzo en sus jornadas, aunque en esta ocasión nos quedamos sorprendidos por el llamado que recibió Toti (Kaminsky no estuvo por vacaciones).

Siendo las 7:08 horas llegó un audio de un auditor que echaba de menos a su ex; que lo abandonó hace un mes sin dejar alguna explicación concreta y por curiosidad decidieron llamar al sujeto para que explicara que había pasado.

El sujeto es de Los Ángeles y comentó que lo último que supo de ella era que la mujer se encontraba viviendo en Santiago con una amiga suya.

En su momento el hombre no quiso decir claramente cuales eran las razones de que su ex lo dejara; pero no tardó mucho en que soltara la verdad, la cosa es que el perla le pillaron que tenía guardado en su teléfono videos íntimos de otra mujer, según él, esos registros ya eran cosa del pasado.

Uno se puede imaginar que esa mujer le envío unos packs o algo pero la verdad es que él auditor también era parte del filme, realizando efectivamente el grado 3.

Aún así el hombre sigue arrepentido y la sigue extrañando, ahora aprendió que debe eliminar cada registro de su pasado.

