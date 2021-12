«Ni yo me lo creo»: Kenita Larraín habla de su acertada predicción presidencial La numeróloga realizó declaraciones sobre su predicción de un futuro "presidente joven", así mismo dijo que el "2022 es un año de luz".

El pasado Domingo 19, Gabriel Boric se impuso ante José Antonio Kast, saliendo presidente electo de Chile. Y si bien todas las redes sociales se llenaron de comentarios respecto a su victoria; los tuiteros se enfocaron específicamente en la predicción que Kenita Larraín realizó hace cerca de 2 años.

Recordemos que Kenita Larraín hace más de un año y en su faceta de numeróloga, se mandó una predicción de cara a las elecciones. Pues invitada al programa Así Somos se refirió al futuro de varios políticos famosos de nuestro país.

Fue así que comenzaron a aparecer nombres como Joaquín Lavín y Beatriz Sánchez como fichas a La Moneda; en un momento donde nadie se imaginaba que Gabriel Boric o José Antonio Kast tendrían incluso opción de aparecer en la papeleta.

La modelo, ingeniera y numeróloga afirmó en esa ocasión que: “yo siento que por la energía que viene de la Tierra y esta renovación total, siento que va a ser alguien que nosotros no lo estamos considerando ahora”.

Y agregó que “no es alguien reconocido por muchos años en la política, que tenga una carrera desde hace muchos años”.

Kenita lo adelantó: es alguien nuevo, que no tiene tanta trayectoria en política 😮 pic.twitter.com/1V300TJQTl — Francisco🇨🇱🌳 (@Fran_abo) December 9, 2021

Los comentarios de una adivina

Ahora, según reportó Publimetro, Kenita respondió al respecto afirmando que: «fue realmente increíble, pero yo siento que los números te permiten tener una conexión. El leernos en conjunto y conectar a través de los números con una persona, te ayuda a canalizar», agregó la numeróloga.

«No me acordaba que lo había dicho con esas palabras, en ese escenario hace menos de dos años los candidatos que sonaban eran otros; y Boric no aparecía por ninguna parte, entonces realmente también me sorprendí, no tenía cómo saber», agregó.

«Leí algunos tuits que me tenían que llamar del Ministerio de Magia, acepto encantada», agregó juguetona Kenita.

Asimismo aseguró que el 2022 es un «año maestro», conocido como el «constructor divino». Asimismo agregó que se viene «mucha luz y cosas buenas».

Finalmente reflexionó que «la gente debe confiar y soltar el miedo», para que «podamos unirnos y traer cosas realmente lindas, independiente del candidato que esté gobernando».