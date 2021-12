«Siempre habrá apoyo y críticas»: Paola Troncoso vuelve a redes sociales La actriz y ex "Morandé con Compañía" volvió para hablar de su tiempo de reflexión y de su nuevo programa con Miguelito.

El jet-set chileno no es ajeno a compartir sus vidas a través de redes sociales. Esto, para estar en constante contacto con sus seguidores e informar sobre su día a día en este contexto de pandemia.

Pero este no fue el caso de Paola Troncoso. La humorista estuvo cerca de un mes sin subir postales de ningún tipo; con su última imagen siendo publicada el pasado 10 de Noviembre.

Sin embargo, la actriz acaba de subir una foto junto a su compañero Miguelito; y lo hizo realizando una confesión. “Hoy después de mucho tiempo vuelvo a las redes, a veces es sano alejarse un poquito para analizar y entender el para qué de las cosas”, aseguró según reportó La Cuarta.

Troncoso, quien hace un par de semanas fue eliminada de El Discípulo del Chef agregó que: “hace poquito no tuve una buena experiencia, pero de todo se aprende y eso es lo importante, la vida es así, una escuela en donde las lecciones se repiten hasta que las aprendas”.

Asimismo, la intérprete de 47 años agregó que: “Siempre habrá apoyo y críticas cuando solo se ve una parte de la historia, lo importante es lo que tú conoces y sientes. Todos somos lobos en el cuento de otros y viceversa”.

Finalmente, Troncoso habló su regreso a las pantallas de Mega con Miguelito; esto con su propio programa que se llamará «Paola y Miguelito». “Ahora estoy feliz de volver a entregarles alegría junto a mi Miguelito, y agradezco a todos por sus muestras de cariño”, concluyó.

Respondiendo a los haters de redes

Recientemente Paola Troncoso dejó con la boca abierta a sus seguidores, luego de publicar una postal en su cuenta de Instagram, donde aparece posando en bikini desde la piscina de su casa, disfrutando de un día de relajo.

A pesar de que la mayoría de los comentarios que recibió la ex ‘Morandé con Compañía’ eran solo piropos por lo regia que se veía, de todas formas una usuaria llegó a criticarla por mostrar su hogar con piscina, considerando que muchas personas ni siquiera tienen casa propia.

«Que bueno por usted que tiene piscina, habiendo tantos chilenos que no tienen ni para un techo. Ojo con las publicaciones» fue el mensaje que le dejó la mujer en la publicación. Pero Paola Troncoso no dudó en salir a defenderse y le respondió con todo en el mismo post.

«Con todo respeto, también le responderé. Si es por eso, no tengamos televisión, ni redes sociales. Yo también veo cosas en publicaciones que nunca he podido obtener, pero me alegro cuando alguien lo consigue, más aún cuando es con sacrificio como es mi caso» comenzó escribiendo la actriz, junto con agregar que «estoy haciendo una publicación para ayudar a un emprendimiento, no para presumir. Ojalá lo entienda».