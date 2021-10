Paola Troncoso responde a pesado comentario por fotito desde la piscina En su cuenta de Instagram Paola Troncoso recibió un pesado comentario tras subir una postal en la piscina y no dudó en sacar las garras.

Recientemente Paola Troncoso dejó con la boca abierta a sus seguidores, luego de publicar una postal en su cuenta de Instagram, donde aparece posando en bikini desde la piscina de su casa, disfrutando de un día de relajo.

A pesar de que la mayoría de los comentarios que recibió la ex ‘Morandé con Compañía’ eran solo piropos por lo regia que se veía, de todas formas una usuaria llegó a criticarla por mostrar su hogar con piscina, considerando que muchas personas ni siquiera tienen casa propia.

«Que bueno por usted que tiene piscina, habiendo tantos chilenos que no tienen ni para un techo. Ojo con las publicaciones» fue el mensaje que le dejó la mujer en la publicación. Pero Paola Troncoso no dudó en salir a defenderse y le respondió con todo en el mismo post.

«Con todo respeto, también le responderé. Si es por eso, no tengamos televisión, ni redes sociales. Yo también veo cosas en publicaciones que nunca he podido obtener, pero me alegro cuando alguien lo consigue, más aún cuando es con sacrificio como es mi caso» comenzó escribiendo la actriz, junto con agregar que «estoy haciendo una publicación para ayudar a un emprendimiento, no para presumir. Ojalá lo entienda».

Le llovieron los piropos a Paola Troncoso

A pesar de recibir el pesado comentario, la mayoría de los seguidores de Paola Troncoso no dudaron en llenarla de aplausos y piropos por lo regia que se ve en bikini e incluso algunos picarones le pidieron si podían probar la piscina con ella.

«Guapa»; «Invita para verificar la piscina»; «Que regia Paolita»; «Pero que hermosa»; «Hermosa Paolita me encantas»; «Grande paolita..se le extraña verla en la tele»; «Tremenda mina»; «Linda y simpática como siempre»; «Pero que belleza» y «Caramba.. Me caso altiroooooo» es parte de lo que le escribieron a la actriz.