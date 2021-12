Se fue de tarro: Hermano de Boric revela que su papá votó por Yasna Simón declaró en "Contigo en la Mañana" que su padre milita en la D.C. y es por eso que tuvo que elegir a la candidata en primarias.

Gabriel Boric fue elegido por la amplia mayoría de los chilenos como el siguiente presidente del país. Sin embargo, las personas cercanas al representante de Apruebo Dignidad todavía se están acostumbrando a la noticia; sobretodo su familia.

Tal fue el caso de Simón Boric, hermano del presidente electo, quien reveló un incómodato en el matinal de Chilevisión, «Contigo en la Mañana». Pero primero, este dió detalles de la particular relación entre Gabriel y su padre Luis Boric.

«(Es un vínculo) de mucha confianza, muy cercana. Si él se juntaba con amigos, cuando tenía tiempo en Punta Arenas, mi padre bajaba y compartía con ellos. Tienen una relación muy muy cercana; sin duda, yo creo que es una de las personas a la cual él le consulta algunas inquietudes que él pueda tener», aseguró según reportó La Cuarta.

Sin embargo, luego siguió admitiendo que su «padre es militante de la Democracia Cristiana, de heco votó por la candidata Yasna Provoste en la primera vuelta». «¿En serio?», respondió inmediatamente Monserrat Álvarez.

Simón inmediatemente aseveró «disculpa papá si me fui de carriles». Fue entonces que Álvarez destacó el hecho de que el padre del presidente electo ni siquiera priorizó a su hijo frente a su partido.

El papá de Boric milita en la D.C.

«Mira, de partida es militante, no podía participar en una primaria si él participa en un conglomerado. Así son las reglas, y en ese momento votó por la candidata de su partido. Después me imagino que apoyó a su hijo», aclaró el hijo.

«Es verdad. Tienes razón, en la primaria no podía, pero estamos habando de primaria, me confundí con la primera vuelta», agregó Monse. Finalmente el Simón se dió cuenta que soltó más que un sanguchito de palta, afirmando que; «ya me arrepentí, ya metí la pata. Disculpa papá».

El presidente electo logró el 55,87% de los votos, logrando una amplia ventaja sobre el candidato republicano José Antonio Kast.