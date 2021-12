Lisandra Silva confiesa lo mal que lo ha pasado durante su embarazo: «Siento que no puedo seguir» A través de sus redes sociales, Lisandra Silva compartió con una seguidora los complicados síntomas que ha vivido con sus embarazos.

Fue hace solo algunas semanas que Lisandra Silva dejó la grande entre sus seguidores al anunciar que está esperando a su segundo hijo junto a Raúl Peralta. La chiquilla compartió un tierno video junto a su retoño para confirmar su embarazo, además una entrevista en la que contó algunos detalles.

«Poseo una gran sensibilidad y siento y escucho mi cuerpo de una manera bien única tanto así que con mi primer y segundo embarazo sentí que estaba esperando enseguida» comentó en la conversación exclusiva con la revista EgoEgo.

Y desde ese día que Lisandra no ha dudado en compartir registros de su dulce espera, mostrando el crecimiento de su guatita y cómo lo ha llevado. Es más, la cubana también se ha dedicado a responder a algunas dudas de sus seguidoras que están pasando por este proceso por primera vez.

Es en este contexto que una usuaria le preguntó a través de sus historias de Instagram: «Estoy en mi primer mes de embarazo y me siento fatal. ¿Cómo lo haces tú?» frente a lo que la ex chica reality no dudó en responder con total honestidad.

«Te entiendo mucho, mis embarazos han sido muy duros y estuve inactiva los primeros meses. Por náuseas, vómitos, mareos y malestar crónico, de hecho aún durante el día tengo crisis y siento que no puedo seguir adelante» afirmó Lisandra Silva.

Siguiendo por esta línea agregó: «Mi consejo: vive un día a la vez sin exigirte mucho! MUCHA FUERZA».

Lisandra Silva y el peso

Como te mencionamos, la chiquilla siempre responde a dudas sobre el embarazo y recientemente le consultaron: «Te ves súper bien. A comparación con Noah (su primogénito), a esta fecha de embarazo cuántos llevas de peso más o menos?».

«Estoy en sobrepeso. Ya he subido 12 kilos. El lunes comienzo con un nutricionista y un personal (trainer), les contaré el proceso porque con Noah engordé 25 kilos y no quiero que me pase lo mismo» comenzó señalando.

Tras esto, Lisandra Silva respondió a otra pregunta sobre cómo lo ha llevado en este segundo embarazo, confesando que no lo pasó muy bien durante los primeros meses.

«Estoy en el segundo trimestre y recién comienzo a sentirme mejor, mis embarazos han sido tremendos, náuseas, vómitos y los olores me matan hasta el sol de hoy. Pero aunque no lo creas, todo pasa y todo se olvida. Cuando tengas a tu guatón en los brazos, valdrá la pena» señaló.