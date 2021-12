Kathy Orellana por comentarios contra su familia: «Me importa un p…» Luego de subir un video criticando con todo a sus familiares, Kathy Orellana nuevamente se lanzó en contra de ellos y explicó la situación.

Hace poquito te contamos que Kathy Orellana nuevamente estaba en medio de la polémica, esto luego de que la ex participante de ‘El Discípulo del Chef’, publicara un polémico video en su cuenta de Instagram donde se va con todo en contra de algunos miembros de su familia.

Resulta que todo el enojo de la chiquilla habría comenzado a raíz de una tía que hizo unos comentarios que la molestaron. «Una tía me dice ‘a mí no me gusta el cahuin, pero deja escucharlo’, que no, que no es cahuinera» comienza el registro.

«Me importa un reverendo pico toda mi familia, por todos son unos huoenes interesados. Cuando yo estaba en ‘Rojo’ llegaban todos los hueones al asado, pero ahora los giles cu** no son cahuineros, no son nada, se hacen los hueones (…) interesados» siguió Kathy.

«Y lo peor es que todos le prestan ropa a mi mamá, porque les presta plata porque son todos unos interesados de mierda ¿o no te acordai tía que te prestan plata?».

Pero la cosa no se quedó ahí, ya que Kathy Orellana aseguró que «Yo hace mucho tiempo no comparto con nadie de mi familia, porque son unos interesados de mierda, porque son aprovechadores».

Kathy Orellana explica la polémica

Tras subir este primer video, la morenaza de Rancagua se llenó de cuestionamientos y críticas por parte de sus seguidores, por lo que nuevamente decidió recurrir a Instagram para explicar un poco su situación.

«No estoy cura, yo hablo así, chora y toda la huea. Si estuviera copeteada lo diría, no me da lata decir esa huea, me importa un pi**. Hace rato me está importando una raja lo que digan de mí» señaló Kathy.

«No estoy alterada ni estoy loca, pero cuando me descargo tiene que ser en el momento, porque tengo rabia y no me voy a aguantar» afirmó.

Para cerrar, Kathy Orellana explicó que «estoy súper bien, tranquilas, si lo único que quería era descargarme porque tenía mucha rabia. Y cada vez que tenga rabia lo voy a hacer».