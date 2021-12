«Interesados de mier…» Kathy Orellana se fue con todo en contra de su familia Al parecer Kathy Orellana vivió un nuevo día de furia en redes sociales, ya que en esta oportunidad arrasó sin filtro contra sus cercanos.

En el último tiempo Kathy Orellana no ha podido dejar de lado las polémicas, pues luego de su inesperada salida de ‘El Discípulo del Chef’ arrasó con la producción del programa en un extraño video en su cuenta de Instagram y además se agarró con algunos de sus ex compañeros.

Cuando la cosa parecía calmarse, la morenaza de Rancagua nuevamente explotó y en esta oportunidad contra su propia familia; ya que a través de sus historias en la red social no dudó en insultarlos con todo; lo que habría surgido a raíz de un comentario hecho por una de sus tías.

«Una tía me dice ‘a mí no me gusta el cahuín, pero deja escucharlo’, que no … no es cahuinera», comenzó señalando Kathy Orellana en sus redes sociales. Dentro de las historias de su Instagram, no hay señales o explicaciones para el origen de su indignación

La cantante siguió y aseguró que, «yo hace mucho tiempo no comparto con nadie de mi familia porque son unos interesados de mier … porque son aprovechadores».

Orellana incluso añadió y aprovechó de recalcar que, «después todos me preguntan ‘¿Kathy qué te pasa?’, si imagínate en mi propia familia me flagelan, brígido, son todos tan bastardos».

Su descarga a través de Instagram terminó señalando que: «son hartos los que tienen dramas familiares, empecemos a descartar a los gil… cul… no hay familia, la familia es la que uno escoge», aseveró con fuerza.

La indignación de Kathy Orellana

Como te mencionamos anteriormente, este no es el primer día de furia que ha vivido Kathy Orellana, ya que tras ser eliminada de ‘El Discípulo del Chef’ al no llegar por segunda vez a las grabaciones del espacio, la ex chica ‘Rojo’ no se guardó nada.

«Ahora voy a contar la verdad», señaló Orellana en sus redes. «El Discípulo del Chef no me mandó un auto, porque a mí me hicieron un portonazo y los hueones me dejaron tirada, así que la irresponsable no soy yo» afirmó.