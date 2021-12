«Hay que guiarse por principios»: Boric no irá a «Bad Boys» de Parisi El candidato de Apruebo Dignidad aseguró que no se presentará a la entrevista debido a las acusaciones en contra del ex-presidenciable.

Gabriel Boric, candidato presidencial de Apruebo Dignidad, confirmó que no asistirá al programa Bad Boys dirigido por Franco Parisi. Esto generó incendiarias reacciones del ex candidato presidencial del Partido de la Gente.

Anoche, el diputado por Magallanes se presentó en el programa de TVN Candidato, llegó tu hora. Según reportó ADN Chile, Boric habló sobre su programa; pero además comunicó que no dejará que Parisi lo entreviste. Esto debido a los antecedentes relacionados a su no pago de pensión alimentacia y la investigación del Servel contra el PDG.

En la primera vuelta presidencial, Parisi obtuvo 900.064 votos, quedando en tercer lugar. Los votantes del candidato del Partido de la Gente han sido foco de disputa entre Boric y José Antonio Kast. De hecho, Kast ya participó en la transmisión de Parisi en otra ocasión.

«He decidido no ir al programa»

“Me he tomado unos días de reflexión para poder una decisión, porque hay opiniones encontradas si debo o no ir a ese programa, después de pensarlo mucho y escuchar principalmente a las mujeres de Chile que me han hablado, y me han manifestado su preocupación“, sostuvo Boric.

El candidato continuó, afirmando que «electoralmente sería rentable, pero en elecciones y en la vida hay que guiarse por principios y dado la inaceptable deuda de pensión de alimentos de Parisi; no es algo que deba aclarar como dijo Kast, es algo que tiene que pagar y cumplir“.

Asimismo, el abanderado de Apruebo Dignidad sostuvo que: «dado que está pendiente, he decidido no ir al programa de Franco Parisi, y seguir hablando como lo hemos hecho hasta la fecha con parte del Partido de la Gente (…) vamos a tener una reunión en unos días”.

«Me parece que legitimar este tipo de actos, en particular el no pago de pensión de alimentos, que ha sido un sufrimiento de las mujeres en Chile, por intereses electorales, es algo que no corresponde», concluyó.