Video de Marcianeke preocupa a fans por extraño comportamiento Un registro del artista urbano bailando "tieso" se hizo viral en Tiktok. Sus seguidores aseguran que podría ser una peligrosa adicción.

Marcianeke, el fenómeno más reciente de la escena urbana chilena, ha sido protagonista de varias polémicas. Y estás, están lejos de acabar; todo luego de que se viralizaran diferentes registros de una de sus presentaciones en las que no se le ve en las mejores condiciones.

Los registros difundidos a través de la app TikTok, muestran al artista urbano en medio de su show, con un extraño comportamiento sobre el escenario. Los comentarios aseguran que Marcianeke se encontraría «más duro que una tabla», o sea, bajo la influencia de algún estupefaciente.

Los videos generaron preocupación entre los fanáticos de la joven estrella de 19 años; por lo que realizaron un llamado a los cercanos del artista a que lo apoyen y le presten ayuda sicológica frente a una posible adicción.

Marcianeke responde

El artista no se ha referido públicamente a la situación, sin embargo, dejó algunos llamativos mensajes en redes sociales. Todo en relación a los registros en los que se le ve bailar muy incómodamente.

«Tranquilo, yo se corregir mis errores y no tengo par que andarlos gritando. Hoy seguimos rompiendo y mañana nos fuimos a Puerto Rico a seguir metiéndole. Porque nadie va a sacudirme la rama porque todos somos seres humanos y no soy menos persona por equivocarme. Así que bendición y éxito pal enemigo y mal hablado», aseguró, según reportó RadioActiva.

«De los errores se aprende y era giles si no van a sacudirme la rama. Aquí seguimos firme, no me atraso gracias por sus consejos y también gracias a los envidiosos que me traen más fama», concluyó Marcianeke.

Esta no sería la primera vez que Marcianeke aparece en un video en extrañas circunstancias. Hace algún tiempo, la joven estrella fue grabado por un conocido medio nacional consumiendo sustancias ilícitas al frente de su Web-cam.

Si bien, en esa ocasión el artista se defendió asegurando que «estaba con alergias», muchos comenzaron a especular respecto a su adicción a la cocaína.