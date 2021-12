Tras pelea con Aránguiz: Perla habría renunciado a «El Discípulo del Chef» La gitana conversó con el programa de TV+ "Me Late", en el que confesó que vivió uno de sus peores días en Televisión.

Perla Ilich y Daniela Aránguiz, participantes de «El Discipulo del Chef», volvieron a tomarse los titulares. Esto luego de que las ex-chicas reality protagonizaran intensas peleas a través de sus Instagram.

La influencer gitana reaccionó a un ofensivo video de la ex-Mekano. En este Aránguiz aparecía limpiando y hablando sobre «gente sucia»; con esto aludió a Perla, a quien se le olvidó lavar una cuchara en un capítulo del show de chefs.

«Imagínate las cochinas. Yo conozco a tantas cochinas que no se lavan ni las manos para cocinar en el programa que estoy. Con eso les digo todo. Y después se hacen las ofendidas», señaló Daniela, según reportó La Cuarta.

Perla Ilich, por su parte le respondió, asegurando que fue «la única con quien discutió».

«Me tratas de cochina cuando se vio claramente que jamás metí nada cochino a la olla. Somos mujeres, hay que apoyarse. Pero tú no tienes empatía ni con mi perro», agregó.

«Vamos de nuevo con el show, te doy pantalla por 24 horas para decirte todo lo que te diré mañana mirándote la cara por que eso es lo que buscas; show. No eres capaz de sobresalir por algún carisma», agregó.

Perla renuncia a «El Discipulo del Chef»

Los panelistas de Me Late, el programa de TV+, aseguraron hace poco que la gitana habría renunciado a el reality de cocina de CHV.

En la edición del pasado miércoles del programa, trataron de llamar a Perla; quien respondió que no puede hablar por «temas de contrato».

«Hoy día vivó esa violencia, y hace un tiempo que la estoy viviendo. La televisión me ha dado mucho y lloro porque dejo algo de lado que me encanta, que es la cocina. Me da mucha pena. Hoy día sinceramente fue uno de mis peores días en televisión. Voy a seguir cocinando desde casa, uno tiene que hacerse respetar», agregó para desmentir los rumores.