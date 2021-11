«Nos viene una plaga»: Tía Yoli vuelve con sus predicciones tras Elecciones Presidenciales 2021 Nuevamente la Tía Yoli apareció con las predicciones sobre lo que se viene el 2022 y no dudó en hablar sobre el futuro Presidente.

Durante las últimas semanas Yolanda Sultana, más conocida como la ‘Tía Yoli‘ le ha dado por hacer transmisiones en vivo a través de su cuenta de Facebook, para dar las usuales predicciones de lo que se viene para el próximo año.

Es en este contexto que ahora la tarotista se enfocó en la actualidad nacional y se atrevió con un vaticinio de lo que se viene para la segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales. Y lo que más llamó la atención es su preocupación por el próximo mandatario, a quien no se le vendrían las cosas muy fáciles.

Resulta que de acuerdo a lo que señaló la Tía Yoli, el nuevo Presidente de Chilito se enfrentaría a algo mucho peor que las desigualdades o incluso que la pandemia por el Covid-19. Por lo mismo que de entrada afirmó que «el futuro para Chile es buscar trabajo y buscar paz».

«Yo me inclino, a la persona que va salir de Presidente, preocuparse por las aguas porque nos viene una plaga, que realmente es el virus que tenemos en este momento, que nosotros vamos a pedir agua y no va a haber. Eso sí que va a ser fuerte» agregó la tarotista.

Siguiendo por esta línea, la Tía Yoli añadió que «yo lo digo de corazón; el Presidente que salga, que se preocupe por el agua y por la tercera edad».

«Yo no tengo jubilación, pero lo estoy pidiendo por cada integrante y miembro de la tercera edad que ha servido a la patria dando hijos. Fíjense bien, en quien ofrezca la paz y trabajo» cerró su mensaje.

Las otras predicciones de la Tía Yoli

Previamente Yolanda Sultana se había mandado otro live, en el que señaló que para el mundo se venían difíciles las cosas. ««Me preocupa algo. ¿Por qué las naciones más grandes están comprando armas y haciendo armas de grandes niveles? ¿Qué saben los chinos que se están callados y no dicen nada?».

Pero la cosa no se quedó ahí, sino que la mentalista sacó al baile incluso a los marcianos y el conocimiento sobre el tema del gigante asiático. «Dijeron ellos ‘junten alimentos’. El juntar ‘alimentos’ es una palabra muy grande. Se necesita que venga hambruna o algo más, pero a mí me late, en mis cartas, que el mar no ha sido descubierto. En el fondo del mar o en el fondo de los lagos, en grandes profundidades, realmente ahí están los ovnis».

Siguiendo por esta línea, la Tía Yoli afirmó que en la NASA tendrían más que claritos que los seres de otros planetas estarían prontos a venir a visitarnos. «La NASA habla que en cualquier momento van a aparecer. Ellos saben mucho» continuó.