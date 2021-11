Laura Prieto recibe noviembre con sentida reflexión: «Agradecida de estar aquí» Por medio de su cuenta de Instagram, Laura Prieto le dio el vamos a noviembre con una reflexión de lo que ha sido este movido año.

Ya es bastante tiempo desde que Laura Prieto está alejada de la televisión, pero de todas formas la chiquilla se mantiene en constante contacto con sus fanáticos a través de Instagram, donde ya cuenta con casi 900 mil seguidores a los que encanta con fotitos y videos de todo tipo.

Por lo mismo que aprovechando la llegada de noviembre, la ex ‘Calle 7’ quiso compartir unas fotitos, las que acompañó con una sentida reflexión de lo que ha sido este agitado año para ella y lo que se viene a futuro.

«Empezando mi temporada noviembre… año intenso, de crecimiento inmenso de la oscuridad hacía la luz. Aprendiendo cada segundo, de cada fracaso transformarlo en victoria» comenzó escribiendo Laura en la red social.

Siguiendo por esta línea la chiquilla agregó: «Agradecida de estar aquí en este mundo caótico pero hermoso y mío. Gracias Feliz temporada intensos escorpianos».

Al poco tiempo de compartir la publicación, Laura Prieto recibió más de cuatro mil me gusta y decenas de comentarios por parte de sus seguidores, quienes encontraron que está más regia que nunca y les encantó el mensaje.

«Siempre entregando Luz»; «Laurita bella como siempre guapa»; «Siempre hermosa»; «Dale con todo»; «Guapísima.. me gustas»; «Maaa lenda»; «Nuestra transformadora temporada!!!!»; «Tan linda» y «Hermosa, bella y sexy corazón» es parte de lo que le escribieron.

Laura Prieto sobre su bipolaridad

Se debe mencionar que frente al Día de la Salud Mental, Laura se confesó sobre su trastorno bipolar. «Empecé hace como 10 años con cambios de humor y depresiones bastante fuertes, que me alteraban el ánimo, de repente quería estar acostada todo el día y me preguntaba por qué si me iba bien».

Junto con esto, la chiquilla agregó que «por periodos de estrés que te llevan a olvidarte de todas las cosas buenas que tienes». Junto con añadir que hubo un momento en el que ya no pudo seguir sola y tuvo que ir al médico.

«Yo soy bipolar, diagnosticada hace 10 años y yo fui de esas que decía: ‘¿Para qué te vas a medicar?’ Ahí me di cuenta de que no podía yo sola hacerme cargo de mi estado de ánimo, no dependía de mí (…) Es súper importante entender cuando uno no puede solo y no tiene nada de malo» aseguró Laura.