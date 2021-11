La eliminación nunca antes vista en ‘El Discípulo del Chef’ Este miércoles se vivió un nuevo capítulo en El Discípulo del Chef donde sin duda que lo que más llamó la atención fue la eliminada.

Durante la noche de este miércoles se emitió un nuevo capítulo de El Discípulo del Chef, el cual tiene a un nuevo grupo de famosos enfrentándose en equipos para elegir a quien se convertirá en el mejor de la cocina, siguiendo las instrucciones de los conocidos chefs.

Es en este contexto que el episodio vivió una eliminación nunca antes vista en las tres temporadas que lleva el programa de cocina. Esto luego de que una de las participantes nuevamente no llegara a las grabaciones para participar con sus compañeros.

Y esta no fue otra que Katherine Orellana, pues la cantante no apareció en el estudio por segunda semana consecutiva. A pesar de que la vez anterior le explicó a Ennio Carota que su atraso se debió a que sufrió un portonazo con su pareja; esta vez simplemente no llegó, indignando a sus compañeros.

Pero la cosa no se quedó ahí, ya que la ex chica ‘Rojo’ ni siquiera avisó los motivos de su ausencia, provocando que su equipo perdiera la competencia de ‘El Discípulo del Chef’, ya que estaban con uno menos. Así que Carota debió tomar una difícil decisión.

La eliminación de ‘El Discípulo del Chef’

Fue tras esto que todos los presentes apuntaron que Katherine Orellana era la que debía abandonar el programa por su irresponsabilidad y poco compromiso con la competencia. Pero el italiano quiso darle una nueva oportunidad para que explicara su ausencia.

Por lo mismo que Ennio Carota incluso la llamó por teléfono para saber lo que había ocurrido con ella, pero ni siquiera le contestó, así que la única opción que le quedó fue nombrarla como la nueva eliminada.

«Tratamos, la llamamos, no contestó. Para mí es bastante simple la conclusión. Es una eliminación que me la sirvieron en bandeja. Sería injusto que se fuera uno de ustedes. Mi eliminada de hoy es Kathy Orellana. Todos ustedes tienen compromiso y eso es lo que vale» lanzó el chef.