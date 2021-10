Rodrigo Sepúlveda se descargó sin filtro tras derrota de Chile Este jueves Chile vivió una dura derrota por 2-0 ante Perú, alejándose del sueño mundialista y Rodrigo Sepúlveda no se aguantó la crítica.

La noche de este jueves Chile vivió un tenso momento en la Eliminatoria para el Mundial de Qatar 2022, ya que cayó por 2-0 contra Perú, alejando cada vez más la posibilidad de llegar a la cita mundialera por segunda vez consecutiva.

Obviamente que esta nueva derrota le trajo gran decepción y lo molestia a todos los hinchas de la selección, además de la dura evaluación que tuvieron los comentaristas deportivos. Y uno que no tuvo filtro al momento de analizar el partido fue Rodrigo Sepúlveda, quien no se aguantó en hacer un duro descargo.

La crítica de Rodrigo Sepúlveda

Resulta que en un video a través de su canal de YouTube, el conocido Sepu publicó su opinión sobre el partido de Chile, dejando títere sin cabeza al interior de La Roja por la seguidilla de malos partidos.

«Fue una noche terrible, con un desempeño penoso, absolutamente penoso. Tengo mucha pena, pero tengo mucha rabia. Siento que Chile otra vez desperdició una oportunidad (…) No podemos pensar en llegar a un mundial si vamos a jugar así y aquí hay muchísima responsabilidad del técnico, en la forma de elegir los jugadores (…) Yo estoy podrido. Acá se nos va el Mundial. Una pena» comenzó señalando Rodrigo Sepúlveda.

Siguiendo por esta línea, el periodista agregó: «Esto es vergonzoso, porque estamos hablando de una selección que tenía que ganar hoy día para clasificar a un mundial. Es una fecha decisiva, donde Perú ya te sacó tres puntos más de diferencia. Donde tú estás al lado de Bolivia y Venezuela. ¿Y saben por qué? Porque hoy no quisimos arriesgar y le pasamos otra vez a jugadores bueno se la han ganado en la selección».

Para cerrar, Rodrigo Sepúlveda criticó la llega de Diego Valdés y Jean Meneses. «Yo no puedo entender cómo en esta selección chilena siguen jugando futbolistas que no merece la camiseta de la selección, porque ya han tenido oportunidades. Meneses no merece estar con la camiseta de la Selección porque no se lo ha ganado».