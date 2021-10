Con el clásico tema ‘Mea Culpa’ presenta el primer adelanto de su regreso Tras el anuncio del regreso de 'Mea Culpa a las pantallas nacionales, finalmente TVN estrenó los escalofriantes adelantos del programa.

Hace poco más de un mes TVN anunció con bombos y platillos ‘Mea Culpa: El Regreso’ la tan ansiada nueva temporada del programa policial que tiene nuevamente a Carlos Pinto como conductor y guía por los escalofriantes casos.

Es en este contexto que recientemente desde el canal nacional estrenaron los primeros avances de lo que será el ciclo 2021 del espacio. En estos se pueden ver como personajes en situaciones cotidianas, rápidamente se pueden ver como supuestos asesinos con solo un pequeño cambio.

En uno de los clips se ve a una mujer limpiando una alfombra con un trapo húmedo hasta que se escucha el clásico tema del programa. «Si al escuchar la música dejaste de pensar que Sonia limpia manchas de vino… Te esperamos», relata Carlos Pinto en el primer adelanto de ‘Mea Culpa’.

Mientras que en el segundo video se ve a un hombre cavando un hoyo con una pala en el patio de su casa. En la misma dinámica que el primer adelanto de Mea Culpa, Pinto expresa: “Si al escuchar la música dejaste de pensar que Raúl es un jardinero… Te esperamos”.

Finalmente, en el tercer clip publicado por TVN se ve a un joven empacar una serie de herramientas de construcción. “Si al escuchar la música dejaste de pensar que Felipe ordena sus herramientas… Te esperamos”, reitera el conductor en el mismo formato.

Carlos Pinto y el regreso de ‘Mea Culpa’

Tras el anuncio de la nueva temporada de ‘Mea Culpa’, el propio comunicador conversó sobre el retorno de programa con María Luisa Godoy, donde confesó que «no quisiera dar muchas luces sobre eso, pero estamos haciendo todos los esfuerzos para que mostremos una temporada este año. No quisiera que se apagara esta llama, pero no me atrevo a decir casos porque estamos grabando, luego vamos a seleccionar».

«La idea de cada ciclo es no tener los mismos tipos de crímenes. Es un collage de situaciones que se dan en nuestro país, y esta vez tenemos casos interesantísimos, tenemos hombres y mujeres. Y otro dato, que no es menor, es que la gente quiere que hagamos lo mismo, que esté mi voz, que interrumpa mi escena y diga ‘nada hacia presagiar’, entonces todos esos estándares o marcas que ha generado el programa van a permanecer» agregó.