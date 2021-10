Pato Torres rompe el silencio sobre su separación: «Sentía una tristeza fuerte» En una reciente entrevista, nuestro querido Pato Torres se refirió a distintos temas de su vida personal, especialmente su separación.

Durante el fin de semana nuestro querido Pato Torres participó del programa de TVN ‘Zona de Encuentro’, donde le mostró a todos los televidentes como es su día a día, además de hablar de sus penas más profundas.

Resulta que tras hacer su rutina diaria de ejercicio y su más que merecido café, el locutor de ‘El Festival de la Corazón’, se refirió a uno de los momentos más difíciles que ha pasado durante su vida, la muerte de su madre.

«Cuando murió mi mamá fue fuerte. Ahí descubrí que el dolor del sufrimiento se transforma en físico. Es una sensación extraña que nunca había sentido en mi vida» comenzó señalando Pato durante la entrevista.

Siguiendo por esta línea, el recordado actor del ‘Jappening con Ja’ agregó que «Cada cierto tiempo recuerdo a mi vieja y la nostalgia me embarga. Me tomo un copete en la terraza, no pensando en ella sino en el entorno, en general».

La dura separación de Pato Torres

Pero esto no es todo, sino que Pato también habló de su separación con Titi García-Huidobro, la cual ocurrió tras 8 años de matrimonio y dos pequeños en común; hay que recordar que el locutor no suele hablar de este tema y la entrevista es de las pocas ocasiones en las que se ha referido.

«El 1 de agosto cumplí dos años de mi separación. El primer día en que yo me vine, en este departamento no había nada. Yo me acostaba en mi dormitorio, en el suelo, en un colchón de espuma con un saco de dormir y veía tele en el teléfono» afirmó.

Junto con lo que Pato Torres agregó: «Miraba para acá y veía todo este pasillo vacío y decía ‘estoy solo hueón’. Y claro, se sentía una tristeza fuerte porque estaba solo, no estaba el ruido de los niños jugando».

«Yo tengo la fuerza del ave fénix, del suelo me levanto y salgo a volar de nuevo. Yo creo que eso me ha ayudado muchísimo en todo esto. Estoy estirando las alas de nuevo» afirmó.

Para finalizar Pato señaló que «Tengo la sensación de que voy a emprender el vuelo por muchas cosas que están saliendo y cosas que estoy realizando».