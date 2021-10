Nano Calderón sorprende al confesar quién es su candidato presidencial Por medio de sus historias de Instagram, Nano Calderón contó la firme sobre cuál es el candidato por el que votará estas elecciones.

Ya es conocido que Nano Calderón es más que activo en sus redes sociales, especialmente en Instagram, donde suele interactuar bastante seguido con sus seguidores, especialmente en las temáticas de preguntas y respuestas, donde contesta todas las dudas de su público sobre distintos temas.

Por estos días el chiquillo anda disfrutando de unas vacaciones en las que se ha paseado por diferentes países de Europa. Así que aprovechando el «tiempo muerto» que le ha dejado el viaje, se atrevió y contó que ya tiene definida su opción presidencial de cara a las elecciones presidenciales de este 21 de noviembre.

Resulta que la cosa comenzó cuando varios de los seguidores de Nano le preguntaron por su opinión sobre algunos de los candidatos que esperan llegar a La Moneda en el balotaje que ya está a la vuelta de la esquina.

Es frente a esto que el retoño de Raquel Argandoña comenzó señalando sin filtro. «No me considero de ningún partido. Nunca hay alguien que me convenza al 100%. Siempre es votar por ‘el mal menor'».

Pero tras esto, Nano Calderón no dudó en lanzar todos sus dardos en contra del candidato del pacto Apruebo Dignidad Gabriel Boric, afirmando que «pero respecto a Boric (emoticon de payaso), de verdad no me explico cómo alguien votaría por él».

Tras esto, sus seguidores le hicieron la misma pregunta en relación a José Antonio Kast, donde sorprendió al afirmar que ya lo tenía como su candidato. «La mejor opción. Aprovechando, tengo varias preguntas de por quien votaré: votaré por Kast».

El accidente de Nano Calderón

Hace unos meses mostramos que Nano sufrió un complejo accidente mientras intentaba rescatar a una perrita, el que relató a través de Instagram. «Les cuento, estaba andando en bici cuando a una señora se le escapó su perrita y fui tras de ella para ayudarla. Algunos intentaron agarrarla y los mordió».

Tras esta situación, Nano quiso ayudar a la mujer como fuera posible. «La dueña quedó atrás mientras la seguía y después de varias cuadras la alcancé. Se metió en un lugar y pegué un salto, pero me enganché en una cadena y caí mal».

La idea de Nano era atrapar a la inquieta perrita, situación que finalmente pudo conseguir, aunque a un gran costo, ya que el retoño de Raquel Argandoña terminó con fracturas en sus dos codos, además de esperar a ver si tiene que entrar a pabellón.