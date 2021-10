El detalle que se robó las miradas en coqueta foto de Antonella Ríos Por medio de Instagram Antonella Ríos dejó la grande con una postal en bikini, donde se le pasó un detalle que todos comentaron altiro.

En varias ocasiones te hemos contado que Antonella Ríos deja la grande en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 1.1 millones de seguidores a los que sorprende con picaronas postales en las que usualmente deja casi nada a la imaginación.

Así fue como ocurrió recientemente, ya que por estos días la actriz anda disfrutando de unas vacaciones en Puerto Varas; desde donde aprovechó de compartir una osada postal en la que se luce con un bikini rosado a pesar del frío que hace en el sur del país.

Pese a lo regia que luce en la fotito, la mayoría de los seguidores de Antonella se fijaron en un particular «descuido» que habría tenido la panelista de ‘Me Late’ y que no dudaron en mencionarle en los cientos de comentarios que recibió.

Ya que muchos le escribieron que se había mandado un ‘Marlenazo’ con la parte de arriba de su bikini; haciendo referencia a la ocasión en la que Marlen Olivari mientras era jurado del Festival de Viña; mostró más de la cuenta mientras se arreglaba el vestido.

«Oh, la pechuga asomando…» y «Marlenazo» es parte de los comentarios que recibió Antonella Ríos, además de los cientos de piropos que le llegaron donde la encontraron más guapa que nunca.

Las críticas a Antonella por sus arreglines

Hace un tiempo la actriz nacional fue invitada al late de Julio César Rodríguez, donde se refirió a las duras críticas que ha recibido recientemente por las cirugías que se ha hecho; especialmente cuando se arregló los párpados.

«La gente empezó pareces el Chino Ríos, te ves monstruosa, la mujer gato. Cuando vieron que me deshinché, la gente se dio cuenta que era un proceso y no me iba a quedar así. Existe mucha falta de información con respecto a las operaciones» comenzó señalando Antonella Ríos.

Siguiendo por esta línea agregó: «Yo sentía que tenía los ojos caídos, me pesaba sobre el párpado, además me había operado la vista. ¿Qué hago? Me reparo lo que me está molestando y eso no significa que soy una loca de las operaciones, sino que lo hago con cautela».