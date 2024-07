La impactante revelación de madre de Ámbar Cornejo: «Hugo Bustamante me enseñó como a odiarla»

Uno de los crímenes que más ha impactado a nuestro país en los últimos años es el de Ámbar Cornejo, quien en julio del 2020 fue asesinada por Hugo Bustamante, pareja de su madre, con la propia mujer actuando como cómplice.

Es en este contexto que, la periodista Ivonne Toro pudo conversar con Denisse Llanos en el marco de la investigación de su libro ‘La Niña Ámbar’. Así que, durante su participación en Stock Disponible, dejó clara la frialdad con la que se refiere a su hija.

Las fuertes declaraciones de la madre de Ámbar Cornejo

Para comenzar, la periodista relató cómo es que Denisse Llanos mencionó que su pareja la llevó a cambiar su opinión sobre Ámbar Cornejo. «De tanto que me había dicho, me enseñó como a odiarla. Él me puso a Ámbar como un problema, como conflictiva».

«(Ella) no pasaba los fines de semana en la casa, porque salía (…) Le gustaba carretear esos días», mencionó Toro. Junto con esto, le preguntó a la mujer si «¿(Ámbar) era un problema para que fuera feliz con él?», a lo que esta le respondió «en parte, sí».

De acuerdo a lo consignado por Página 7, en su declaración, Denisse Llanos culpó en todo momento a Hugo Bustamante, pero gracias a la investigación, se logró establecer que tuvo una participación mucho más importante en el asesinato.

«Ella sabía todo, estaba de acuerdo, y participó activamente en que Ámbar pudiera llegar a la casa de Bustamante, para que él la asesinara», afirmó Ivonne Toro.

Siguiendo por esta línea, señaló que «Llanos me dijo que dejó a Ámbar viva en la casa de Bustamante, pudiendo dar las alertas para que alguien fuera a proteger a esa niña, pero no lo hizo. (A la hora del crimen) va en el metro riéndose con su hijo».

Por último, mencionó que «es una mujer de una frialdad y desamor hacia su hija, absoluto».