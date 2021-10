Ahora Rocío Marengo salió al baile: Hizo bolsa a China Suárez por infidelidad Sumándose a la polémica de China Suárez y su infidelidad con Mauro Icardi, ahora Rocío Marengo recordó que hizo lo mismo con Pampita.

Parecía que la gran mocha entre Wanda Nara y China Suárez había llegado a su fin, esto luego de que la modelo argentina confirmara que se había reconciliado con su marido, el futbolista Mauro Icardi, dejando atrás el escándalo de infidelidad que destapó durante la semana pasada.

Aunque al otro lado de la cordillera la cosa tiene para rato, ya que los paneles de farándula che diariamente sacan nueva información sobre la gran pelea y ahora incluso otras figuras de la televisión salen a dar su opinión; siendo el caso de Rocío Marengo.

Resulta que la ex chica reality de partida no tiene una buena relación con la China, ya que hace un tiempo contó que cuando se encontró con ella y Benjamín Vicuña en un mall capitalino, la actriz la miró con cara de pocos amigos cuando saludó a su pareja.

Es por lo mismo que Rocío Marengo no tuvo filtro al momento de hacer bolsa a Suárez por el escándalo, luego de que en ‘Los Ángeles de la Mañana’ le preguntaran por qué le caía mal la chiquilla. «Yo empatizo enseguida» afirmó, además de asegurar que no es amiga de Wanda Nara.

Siguiendo por esta línea agregó: «En realidad, escuchando un poquito bastante lo que se habló en LAM, es difícil no empatizar con una familia, cuando le están escribiendo a un señor casado. Más allá de que Icardi también estuvo mal. Porque Mauro es el primero en no respetar a su familia y a su mujer».

Rocío Marengo hizo bolsa a China Suárez

«Pero siendo del medio, es público que él está casado. Porque si no sabés que está casado, no sabés quién es la esposa., bueno… Pero la conoce a Wanda y es amiga de la hermana (Zaira Nara). Yo hablaba ayer con mi hermana y decía, ‘es como que una amiga mía se meta con su marido'» afirmó Rocío Marengo.

Y la cosa no se quedó ahí, sino que la ex ‘MasterChef’ aprovechó de recordar el escándalo entre Benjamín Vicuña, Pampita y China Suárez, para explicar su punto de por qué no pasa a la actriz.

«Me genera anticuerpos, algo raro, porque ella lo viene haciendo con otras chicas. Me genera algo, porque ya se lo hizo a Eugenia Tobal, a Pampita. Son chicas que me caen re bien. Entonces, que le hagas algo a Pampita me llega, porque me parece que es una mina que no merece que le hagan daño, es una mina que a mí me gusta su carrera…» señaló Rocío.

Para cerrar lanzó: «Una de las peores cosas fue cuando la China Suárez habló con Ricky Sarkany y lo vio a Mauro Icardi con Wanda Nara al lado, y después le escribió a él. Eso es de asquerosidad, de cero códigos».