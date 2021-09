«Que muestre las transferencias»: La Noche le responde sin filtro a Leo Rey Luego de los polémicos dichos de Leo Rey sobre La Noche, desde su ex banda al parecer no estarían muy felices y salieron a responder.

Hace algunos días te contamos que Leo Rey dejó la grande tras su participación en ‘Pero con Respeto’; donde se refirió a su paso por La Noche, donde aseguró que aunque lo recuerda con cariño y lo considera como una gran escuela, de todas formas afirmó que en lo económico no fue de lo mejor.

«Me cagaban con las lucas, me pagaban 100 lucas cuando el grupo cobraba 10 millones de pesos» es parte de lo que aseguró el ex líder de la popular banda de cumbia.

Junto con esto, Leo Rey afirmó que «Teníamos diez fechas, habíamos hecho 20 shows y me pagaban de a uno. Después pasaban dos semanas y me pagaban el otro. Yo empecé a rebalsarme de a poco, empecé a desilusionarme».

Obviamente que estas palabras no dejaron indiferente a nadie; incluso desde La Noche no dudaron en contestar de una particular manera; ya que en un comentario en redes sociales simplemente compartieron su canción ‘Mentiroso’.

Pero la cosa no se quedó aquí, ya que Hugo Valencia aseguró en su programa ‘Que te lo Digo’ que «hablé con varios integrantes del grupo La Noche que trabajaban con Leo Rey en esa época y están indignados».

Indignados con Leo Rey

«Están tan indignados que están dispuestos muy pronto si es que Leo no se retracta de las declaraciones que dio; a demostrar las transferencias que se le hacían a Leo Rey por cada uno de los eventos a los que él acudía» afirmó el periodista.

Siguiendo por esta línea, Valencia se refirió a algunos detalles de la conversación que mantuvo con ellos. «Sí había algunos eventos donde ganaban 800 (mil pesos) en total, y Leo se quedaba con 100 y el resto se lo repartían entre los 40 que eran».

«Me cuentan que llegó un minuto en que Leo Rey empezó a amenazar constantemente con que se iba a ir del grupo y eso hizo que, por ejemplo, les pagaban un millón de pesos por evento, Leo Rey se quedaba con 20% aproximadamente y el resto se distribuía en otros porcentajes menores con el resto de las personas de la banda» comentó.

Tras esto señaló. «Ellos dicen ‘nosotros nunca nos cagamos a Leo; nadie se lo cagó y que muestre las transferencias que se le hacían para que quede en claro que no éramos nosotros quienes no le pagábamos lo que correspondía’».

Además, Hugo Valencia afirmó que tiene en su poder todas las transferencias que se le hizo a Leo Rey; pero que no tiene autorización para mostrarlas. Eso sí, comentó que «estamos hablando de cifras que superan las 100 lucas».

Para finalizar el periodista se refirió a otras situaciones que vivieron con el cantante. «De repente La Noche iba a ser un show en el Movistar, ponte tú, cantaban, terminaban y después el Leo se iba como solista, agarraba al sonidista de La Noche y se iba a una disco a hacer un evento y cantaba las canciones de La Noche, pero no les pagaba ni un porcentaje al grupo».