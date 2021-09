Elisa Loncón en la lista de las 100 personas más influyentes del 2021 de revista Time

Este miércoles la prestigiosa revista Time eligió a las 100 personas más influyentes del 2021, entre las que se encuentran figuras como el Presidente de EE.UU. Joe Biden, Britney Spears, el príncipe Harry y Megan Markle. Pero sin duda llamó la atención en nuestro país es que Elisa Loncón forma parte de esta lista.

Para acompañar la fotografía de la presidenta de la Convención Constitucional, Verónica Figueroa Huencho, profesora asociada de la Universidad de Chile, escribió un texto refiriéndose a la importancia de su rol para nuestro país y su proceso para escribir una nueva Constitución.

Introducing the 2021 #TIME100 featuring the 100 most influential people of the year https://t.co/NEApPrOrN0

— TIME (@TIME) September 15, 2021