Pato Torres recordó peligroso accidente minutos antes de salir en obra de teatro Nuestro Pato Torres fue el gran invitado a 'Los 5 Mandamientos', donde se refirió a un accidente que vivió en sus tiempos en el teatro.

La noche de este martes nuestro Pato Torres fue el invitado estrella de ‘Los 5 mandamientos’; donde junto a su gran amigo Fernando Kliche recordaron todo tipo de anécdotas sobre su extensa carrera en el mundo del teatro y lo que se viene a futuro.

Es en este contexto que el locutor de ‘El Festival de la Corazón’ sorprendió al relatar una particular historia que tiene que ver con un complejo accidente que sufrió solo minutos antes de salir al aire con una de las obras de ‘Teatro en Chilevisión’.

«Siempre me gustaba recorrer el escenario antes de comenzar una obra» comenzó el relato de Pato; junto con agregar que «Estaba todo okey, cuando de repente me cayó algo en la cabeza un micrófono ambiental de acero».

Luego de esto, el ex miembro del ‘Jappening con Ja’ comenzó a sangrar profusamente lo que preocupó mucho a sus compañeros de canal. «Catalina Olcay dijo ‘no podemos empezar, Pato está herido’, y me siento y una poza de sangre».

En la obra nuestro locutor tenía el rol de un ‘gurú’, por lo que a modo de broma, Fernando Kliche lanzó que «le quedaba bien ese personaje, porque estaba volado (con el golpe), estaba perfecto».

Como Pato Torres salió al aire

«Entró una persona a limpiar el piso. Llegó una señora que era una doctora, era un caos, estaba la cagada. Me revisan y me dicen que no era tan profundo» siguió con su relato Pato Torres, además de señalar que «era en vivo y en directo. Yo abría la obra».

Para finalizar el actor contó cómo fue que lograron salir al aire pese a la herida. «Se abre el escenario y digo ‘bienvenidos hermanos’, miro mi mano completamente roja (por la sangre), tiro el pañuelo y no me pregunten qué pasó, salvamos».

«Lo único que decía era que si me desmayaba, mañana soy un héroe» cerró Pato.