Rocío Marengo se mandó media caída en medio de ensayo de baile Durante los ensayos para el programa che 'La Academia', Rocío Marengo sufrió una fuerte caída que la dejó bastante machucada.

Por estos días Rocío Marengo está participando en ‘Showmatch La Academia’, programa de baile al otro lado de la cordillera; y al parecer la chiquilla está más que comprometida con ganar el espacio de concurso, por lo que pasa parte importante de su día ensayando todas las coreografías.

Es en este contexto que durante el fin de semana, la modelo estaba en medio de una práctica junto a su equipo para lograr la mejor presentación de este lunes, pero un mal movimiento hizo que se mandara una fuerte caída.

Resulta que en uno de los pasos de baile que ensayaba junto a sus compañeros; Rocío fue elevada por encima de la cabeza de uno de los bailarines, siendo recibida por otro de ellos. Pero para la desgracia de la rubia, el bailarín no alcanzó a llegar, por lo que cayó inmediatamente al piso.

Se lesionó @marengorocio en un truco. No puede bailar mañana en el duelo #ShowmatchLaAcademia

Reemplazo o teléfono? pic.twitter.com/71rkxrWTS7 — A N G E L (@AngeldebritoOk) August 29, 2021

Rocío Marengo tras la caída

Al conocerse su fuerte caída, la ex chica reality conversó con el medio Teleshow, donde señaló que «Me di un golpe terrible. Sentí que me achicharre con el golpe, tipo acordeón. La espalda me quedó como un bloque, toda contracturada» y agregó: «Me vio un medico, estoy con antiinflamatorio y calor».

Hay que mencionar que Rocío Marengo durante su paso por el programa se ha mostrado más que en contra de la utilización de reemplazos en los duelos. Pero ahora se ve enfrentada a una compleja situación tras la fuerte caída, por lo que señaló que «Mañana vamos a ver cómo estoy. Pero si sigo mal, voy a pedir ir directo al teléfono. No quiero pensar en reemplazo y menos en una instancia de duelo».

De todas formas hay que mencionar que la argentina aseguró en su cuenta de Instagram que todo se trató de un problema de coordinación, pero que ya se encuentra bien, además de agradecer todas las muestras de preocupación que ha recibido.