Betsy Camino dejó la grande con postales a todo cachete A través de sus redes sociales, Betsy Camino publicó unas picaronas fotitos en las que luce sin filtro su retaguardia posando en bikini.

No cabe duda que Betsy Camino es más que activa en su cuenta de Instagram, pues la chiquilla siempre está compartiendo osadas fotitos en las que deja casi nada a la imaginación y que siempre la llenan de piropos por lo regia que se ve.

Es en este contexto que recientemente la cubana sacó suspiros luego de publicar unas postales en las que luce sin filtro sus atributos traseros en colaless, dejando en claro que no hay día que no deje sus entrenamientos y que estos al final si traen muy buenos resultados.

«Tu eres el culito es mío ya yo tengo los papeles 🤭🍑Desliza y mira la segunda foto ¿Cuál le gusto mas ?😋» escribió Betsy en Instagram para acompañar los registros donde aparece mirando la ciudad.

Al poco tiempo de compartir la publicación, la ex chica reality recibió más de 28 mil me gusta y cientos de comentarios por parte de sus seguidores, quienes no dudaron en aplaudirla por lo regia que se ve y como se mantiene.

«Divina bella»; «Me enamoré»; «Voy a tener que ir al dentista, al ver la foto me dolió un diente»; «Divina como siempre»; «lo más lindo»; «Impresionante la vista mami»; «morenaza exquisita»; «bellaaaa»; «Dios mio cuanta belleza» y «Quede escandilado hermoso paisaje Morena» le escribieron a Betsy.

El quiebre de Betsy con Esteban Paredes

Hay que mencionar que recientemente Betsy Camino se vio envuelta en una particular polémica, luego que se revelara que estaba saliendo con Esteban Paredes, relación que al parecer duró menos que un candy, ya que a los pocos días se dio a conocer que habían terminado con escándalo.

«Esteban Paredes, entiendo, por gente que vive ahí en el edificio, que le habría dicho, porque parece que la paredes del edificio son bien delgadas, porque se habría escuchado cuando le dijo así como ‘Betsy, mejor que te vayas a alojar a otra parte, o te vuelvas a Santiago’» señaló Sergio Rojas en su programa de Instagram.

Siguiendo por esta línea agregó: «En realidad esto tampoco a él le acomoda mucho, principalmente por el tema familiar. Y si lo iba a dar a conocer, tenía que ser de otra forma. Entonces le dijo ‘Betsy, hasta luego’. ‘¡Pero papi! ¡¿Qué es lo que tú te crees?! Por culpa de esos dos maricas que tú vienes aquí…'».

«Fuera de…, creo que se puso a gritar cual loqui. Le gritó la vida. Y entre esa vida salimos al baile a nosotros. En el fondo, Esteban le habría dado a entender es que ella nos había pasado, o alguien del círculo cercano de ella, nos había pasado la información para que se diera a conocer. ¿Y cuál era la base de esta teoría? Es que Betsy se puso a subir en su Instagram (fotos) que delataban que era Esteban Paredes» comentó el periodista, quien fue el que en primera instancia reveló el romance.