Candidata a diputada che bailó en colaless fuera del Congreso La candidata a diputada y modelo che Cinthia Fernández volvió a dejar la grande, luego de mandarse un sensual baile a la salida del Congreso.

Hace un tiempo te contamos que en Argentina una candidata a diputada está dejando la escoba. Se trata de Cinthia Fernández, modelo y panelista del programa ‘Los Ángeles de la Mañana’, quien decidió lanzarse al Congreso apoyada por el partido Unite, llamando la atención por su particular campaña.

Resulta que hace un tiempo publicó una foto completamente a potope, la que acompañó con el mensaje: «Que es más grave? Verme en pelotas a mi o que estos políticos te dejen en pelotas a vos?» llamando al público argentino a votar por ella.

Pero ahora Fernández impactó con un nuevo registro para su campaña a diputada, la cual definitivamente no dejó indiferente a nadie.

El baile de la candidata a diputada

Resulta que la chiquilla no tuvo mejor idea que bailar frente al Congreso con un vestuario que no dejaba nada a la imaginación, un famoso tango al que le cambió la letra. «Se dice que soy hueca, que el puesto no me merezco, que mi culo es lo que ofrezco y nada tengo para decir» es parte de lo que se escucha.

Junto con esto, en la canción, Cinthia Fernández se refería a temas importantes en su candidatura a diputada, como las madres solteras y la pensión de alimentos. «Tal vez si me escucharan y tanto no me criticaran, mi propuesta está muy clara y te la voy a repetir. Hay leyes que están y no hacen cumplir. Los juicios son lentos, tardan en salir».

Pero esto no es todo, sino que la también modelo escribió los motivos por los que subió el registro casi a potope. «Mi culo es solo un anzuelo para captar su atención y ¿sabes qué? Todas las veces que lo mostré mordieron y solo me hicieron más fuerte, a mi y a mi voz. ¿Por qué tantos nervios? Este culito es una simple y barata estrategia (…) pero no es mi campaña, mostrándolo no pretendo que entren y me voten».

Sobre la canción, Fernández señaló que quería hacer énfasis «en la problemática que tienen todas las madres y minorías de hombres en los juicios de alimento y en la quita de la libertad de la infancia de los hermanos mayores; que tienen que ser padres por el simple hecho de que a su mamá la dejaron con una responsabilidad unilateral que debería ser compartida».