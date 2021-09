Belén Mora lanzó dura acusación en contra del padre de su hijo mayor A través de su cuenta de Twitter, Belén Mora se refirió a una desagradable situación que vive hace años con su ex pareja y padre de su hijo.

Por estos días Belén ‘Belenaza’ Mora está pasando por un excelente momento personal, ya que hace solo unos días le dio a conocer a todos sus seguidores que tras mucho intentarlo, finalmente se convertirá en madre por segunda vez, siendo el primero junto a su pareja Toto Acuña.

Aunque no todo es alegría en la vida de la humorista, ya que recientemente a través de su cuenta de Twitter, lanzó una dura acusación en contra del padre de su hijo mayor, la cual de inmediato le trajo una serie de reacciones.

Resulta que Belén dio a conocer que el sujeto lleva 10 años sin pagarle la pensión de alimentos por el adolescente. Pero esto no es todo, sino que también aseguró que ha gastado dinero en trámites judiciales, pero que al final no pasa nada.

La acusación de Belén Mora

Todo comenzó luego de que retwitteara la publicación de su colega Bernardita Ruffinelli. Quien escribió: «La pensión de alimentos debería ser garantizada por el Estado, y misión del poder judicial perseguir a los que no pagan para que no deba pagarse con plata fiscal, y evaluaciones de cumplimiento de metas a juzgados. Hoy, los únicos que pierden son niñxs y madres que deben asumir solas».

Es en este contexto que Belén Mora citó el mensaje en un tweet ya borrado donde se fue contra su ex pareja. «Esto. El papa de mi hijo no paga hace diez años y no esta ni ahí. He gastado en abogados y nada».

Hay que señalar que su hijo ya tiene casi 18 años. En una entrevista pasada, la comediante habló de la relación del joven con su actual pareja. «No se dicen papá ni se dicen hijo, y yo tampoco aspiro a eso, aspiro a que sean muy buenos amigos, y aspiro a que el día en que yo no esté Samuel sepa que pueda contar con el Toto».