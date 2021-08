«Te juro que tendrás justicia»: Mamá de Tomás dedicó emotivo mensaje por el Día del Niño A raíz de la celebración del Día del Niño, la mamá de Tomás Bravo le dedicó unas sentidas palabras a su hijo y le prometió justicia.

Este domingo se celebró el Día del Niño en nuestro país, donde los papitos aprovechan de disfrutar con los más pequeños de la casa y regalonearlos como corresponde. Pero por otro lado, algunos solo pueden recordar a aquellos que partieron muy pronto y no se encuentran con nosotros.

Así fue como lo recordó Rodrigo Sepúlveda en su espacio dominical. «Cuando uno celebra el Día del Niño y de la Niña tiene que pensar en los que se han ido en la pandemia. En los niños que hemos perdido en la pandemia. Y también en esos niños y niñas que se han desaparecido o han muerto en nuestro país» comenzó señalando.

Siguiendo por esta línea, el periodista de Mega agregó que «Yo no me voy a olvidar de Itan, de Tamara, de Tomasito… que aún increíblemente no se sabe nada (…) hay madres y padres que hoy sufren porque miran hacia al lado y su hijo o su hija no están. Y no están porque hubo infelices que por robar un auto o porque así quisieron hacerlo, le quitan la vida a un niño o una niña».

Las palabras de la madre de Tomás Bravo

El mensaje que entregó el comunicador, conmovió particularmente a la mamá del pequeño Tomás Bravo, quien le respondió en redes sociales. «Qué conmovedoras tus palabras Rodrigo Sepúlveda. Es una lamentable realidad. Mientras nuestros niños ya no están, los asesinos están sueltos. O seguirán viviendo como si nada».

«Feliz día del del niño a los que pueden disfrutar este día junto a sus padres. Y un beso al cielo a todos nuestros niños que ya no están junto a nosotros» agregó la joven.

Posteriormente la mamá de Tomás compartió una postal del último Día del Niño del pequeño. «Qué impotencia, hijo. Pucha que me duele el alma. Nada es igual sin ti. Nos arruinaron nuestra vida. Con todo este dolor que siento no me cansaré de exigir justicia. Te juro que tendrás justicia».