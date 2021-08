Te contamos quién es el último eliminado de ‘El Discípulo del Chef’ Este jueves 'El Discípulo del Chef' vivió una nueva eliminación, en la que el equipo rojo debió decir adiós a uno de sus participantes.

La noche de este jueves se emitió el tercer capítulo de ‘El Discípulo del Chef’, en el cual por primera vez el equipo rojo perdió la competencia, por lo que el chef Sergi Arola, debió elegir a uno de sus participantes para eliminar de la competencia.

Todo partió luego de que cayeran frente al equipo azul en el duelo final. Por lo mismo que el español decidió salvar a Fabricio Vasconcellos, Giuliana Sotela, Yuhui Lee y Kenita Larraín de la temida eliminación. Dejando en la zona roja a Renata Bravo y Víctor ‘Zafrada’ Díaz.

Entre ambos concursantes, Sergi Arola optó por mandar pa’ la casa a la actriz, situación que conmocionó a varios de sus compañeros en ‘El Discípulo del Chef’, pues varios no pudieron contener las lágrimas con la salida de su compañera, siendo una de estas Kenita Larraín.

Las palabras de Renata Bravo

Tras conocerse su eliminación, que también apenó bastante a Yuhui y Zafrada, la propia Renata Bravo le quiso dedicar unas sentidas palabras a sus compañeros.

«Me voy, feliz. No me quería ir, para que voy a mentir. Lo estaba pasando súper bien. Eramos el mejor el equipo. Los quise, conocía algunos, a otros no y son personas maravillosas. Me enamoré de mi equipo. Me voy con el corazón lleno» comenzó señalando.

Siguiendo por esta línea, Renata agregó: «Me duele porque en poco tiempo hicimos tan buenas migas con el equipo. Las relaciones humanas son súper importantes para mí y las trato de cuidar. En poco tiempo conocí gente tan linda. Eso es lo más lindo».

«Me voy con la sensación de haber dejado huella, que en poco tiempo me conocieran como soy y eso me deja súper contenta, porque eso es lo más, importante» afirmó Renata en la entrevista posterior.

Tanto fue el cariño que se ganó de sus compañeros que incluso Zafrada le dedicó unas palabras. «La verdad que me duele, creo que hacíamos un muy buen equipo, la vamos a echar mucho de menos. aparte lo que nos hacía reír».

Por su parte, Kenita le aseguró que «te vamos a extrañar mucho. Éramos un súper equipo y con uno menos me da pena. Siento que a todos nos afectó muchísimo».