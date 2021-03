Otro «accidente»: Botota Fox filtró video íntimo de Leo Méndez Jr. A través de Instagram, Botota Fox mostró por unos breves segundos un video prohibido de Leo Méndez Jr. El chiquillo no se molestó.

Parece que la los videos prohibidos llegaron para quedarse, ya que sumado al hecho de Nelson Mauri se suma al de Leo Méndez.

Si, porque el chiquillo fue víctima de una filtración provocada por Botota Fox en una transmisión realizada por Instagram.

En el breve metraje, se pudo ver Leito teniendo relaciones sexuales con otro hombre, donde al igual que lo realizado por Sergio Rojas, personas tildaron de «malintencionada» la situación.

Cabe señalar que de la misma manera que Nelson, el hijo de DJ Méndez posee una cuenta de Only Fans, donde se extrajo este contenido.

Leo respondió

A través de las consultas de sus seguidores, Leo Méndez se tomó la situación con relajo y agradeció el «accidente» de Botota Fox.

«No me ofendo. Más publicación igual más dinero. Te amo por eso», mostró el chiquillo el mensaje enviado al transformista.

Además Méndez alzó la voz y dijo que piensa «que uno tiene que estar muy obsesionado de uno para estar hablando a tus espaldas. Como figura pública, la gente siempre buscará reacción de uno para obtener atención del público en general o ganancias económicas».

«Con el pasar de los años he aprendido a mantener la cama y sacar lo mejor de la situación. Persona que divulga mi contenido prohibido, sea persona conocida o no, lo veía venir. Mantengo la calma, gano promoción y ganancia a la vez. Así que gracias, me acabas de llenar el bolsillo», finalizó.

Reflexión

Finalmente Leito subió una publicación en la red social de la camarita con una sentida reflexión que resume lo ocurrido.

«He aprendido a no odiar. A soltar el pasado y vivir en armonía. Sin duda se vive mejor. ♥️🙏🏻 Uno cambia, uno se adapta, suelta lazos y avanza. Todo pasa por algo y soy eternamente agradecido a todos los que han cruzado», dijo.