¿Pero qué? Viralizan teoría terraplanista que asegura que Chile no existe Chile se convirtió en tendencia este viernes, luego que se viralizara un post que asegura que no existe y es solo una simulación.

Primero fue Finlandia, luego Australia y ahora es el turno de Chile, ya que este viernes comenzó a viralizarse una nueva teoría conspirativa en la que se asegura que nuestro país no existe y es solo una simulación.

Todo surgió a partir de un pantallazo del grupo de Facebook ‘Tierra Plana – España’, en el cual un usuario pone en duda la existencia de Chilito e incluso se pregunta si todos somos actores contratados.

«He estado viendo este documental de Chile y cada vez tengo más claro que Chile no existe. Si se fijan bien, las casas parecen de cartón y las personas se nota que son actores, porque incluso a veces miran a cámara» comenzó escribiendo la persona.

Siguiendo por esta línea, el perla agregó: «¿Creen ustedes que Chile sea un país real? Yo nunca he estado en Chile y no conozco a nadie que haya estado en Chile».

Pero la cosa no termina ahí, sino que el sujeto insiste y asegura que «he visto algunas fotos, pero seguramente sean CGI. De toda la vida me han enseñado mapas de Chile, explicando que era un país de Sudamérica, pero en mi investigación he descubierto que todo el que habla de que ha estado en Chile no puede demostrarlo».

Chile no existe y los memes

Para quienes no lo saben, hace varios años comenzó a surgir un grupo de personas que creen firmemente que la tierra es plana y que muchos países en realidad son ficticios y que se inventaron con el fin de hacer creer a la gente que nuestro planeta es redondo.

Obviamente que en Chile esto no podía pasar desapercibido y de inmediato se llenó de memes con gente preguntando cuando es que nos pagan y cuestionando que nuestro país no exista.

Según terraplanistas españoles Chile no existe y que todos somos actores, entonces quien los eliminó del mundial? Dobles de riesgos? — Flaca inculiable. (@lamq85) August 14, 2021

Weona, o sea Chile no existe. pic.twitter.com/Vb52pdj68I — Tomás (@slowlyunravels) August 13, 2021

Me carga cuando tratan de desconocer nuestro bello País, como prueba te envío imagen satelital de la Plaza de Armas de la Capital, Santiago. pic.twitter.com/tZofTbObc4 — Lissette (@lcarvajalf) August 13, 2021

Acá tengo una imagen satelital que lo demuestra. Como se puede ver es todo plano, y se ve el muro de hielo al sur. Pero es negro porque es de noche pic.twitter.com/YIqSb2vjLC — Claudio Sanchez (@Clausd85) August 13, 2021