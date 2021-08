Kurt Carrera responde a dichos de Aranzazú Yankovic por Adrenalina: «Ellos pensaban que entré de bonito» Luego que la actriz Aranzazú Yankovic asegurara que no le gustó la entrada de Kurt Carrera a 'Adrenalina', el actor salió a responderle.

Este lunes recién pasado fue el reestreno de ‘Adrenalina’, teleserie que vuelve a la TV tras 25 años y que sin querer comenzó una particular polémica. Resulta que la actriz Aranzazú Yankovic, quien interpretó a Sandra Villagra, contó que no estaba muy feliz con la llegada de Kurt Carrera a la producción.

De acuerdo a su relato, se molestó porque el también actor se incorporó después de sus compañeros tras ganar un concurso en ‘Venga Conmigo’. «Yo en ese momento era una actriz seria, era insoportable. Ganó Kurt Carrera, que hoy es millonario, un gran comediante, y le va mucho mejor que a mí. Él no había hecho casting» señaló en ‘Milf’.

Es en este contexto que entre risas el también comediante le respondió a Aranzazú durante una transmisión en vivo con Gustavo Becerra. «En el fondo es lo que todos los actores hablan ‘por qué entra un desconocido’ (…) pero yo soy actor, estudié Teatro. No soy un modelo, tengo cartón, no soy de cartón (…) Ellos pensaban que entré de bonito y no soy así (…) No soy una cara bonita, tengo talento».

Junto con lo que Kurt agregó: «Ahora todos en las redes están hablando de que en esa época (…) hace 20 y tantos años, estaba esa pugna que yo no sabía y me entero ahora a los 46 (…) Puro cahuín, Aranzazú Yankovic, te lo digo a ti, que estás por ahí» lanzó entre bromas.

El descargo de Kurt Carrera

Posteriormente el actor fue consultado por el diario La Cuarta sobre esta polémica retro, frente a lo que señaló: «Han pasado más de 20 años. Yo lo pasé increíble porque venía de un concurso del ‘Venga Conmigo’. Uno se entera después de tantos años cosas que no sabía».

«Era todo normal. Ensayábamos normalmente. No salíamos después. Era solamente pega. Yo trataba de hacerlo lo mejor posible. Imagínate, yo era de Arica y estar ahí en Adrenalina era una locura. Yo lo pasé muy bien en ese aspecto, pero después de tanto año… fue raro. Yo nunca la vi insoportable en esa época» comentó Kurt Carrera.

«Lo heavy encuentro que ella pensaba que yo era un gallo que venía de un concurso y no, yo era actor. Yo estudié teatro. A lo mejor era la mentalidad de esa época de los actores. Me imagino yo como cuando aparecía un modelo en una novela, pero no era mi caso. El ninguneo es raro, porque yo en esa época no era el ‘Tutu Tutu’, no era ‘Hermano sin dolor’, no era nada. Era un actor más que tenía la oportunidad y la aproveché, pero no había índice para haberse enojado por lo que estaba haciendo. No había hecho nada en el humor. El humor vino después, entonces a lo mejor ella en su locura, me imagino yo, mezcló las dos cosas. Se traspapeló yo creo un poco» comentó.