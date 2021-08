Johanna Hernández contó impactantes revelaciones del crimen del profesor Nibaldo En la entrevista con 'Informe Especial', Johana Hernández dio a conocer terribles detalles de lo que fue el crimen de Nibaldo Villegas.

La noche de este jueves se emitió un fuerte capítulo en ‘Informe Especial’, donde entrevistaron de manera exclusiva a Johanna Hernández, condenada a cadena perpetua por el brutal asesinato del profesor Nibaldo Villegas.

Es en este contexto que la mujer al igual que lo hizo durante el juicio, aseguró no estar involucrada en el terrible crimen, sino que nuevamente acusó al otro condenado, Francisco Silva, con quien mantenía una relación en ese momento, como único autor.

Durante la entrevista, Hernández, afirmó que fueron una serie de episodios los que gatillaron el crimen en contra de su esposo. «Él me revisaba todos los mensajes de WhatsApp, entonces se daba cuenta que seguía con Nibaldo». Junto con comentar que esto hizo que su pareja comenzara a agredirla.

Tras esto, la condenada dio a conocer en el espacio de TVN algunos detalles sobre el trágico crimen, señalando que fue Francisco Silva a quien se le ocurrió cometer el asesinato del profesor Villegas.

«Solo me dijo que quería contratar a alguien para matar a Nibaldo. Yo le dije: ‘¿Cómo vas a hacer eso si no tienes ni plata para pagar la pensión de tu hija?’ No le tomé la importancia que debí haberle tomado. No pensé que lo iba hacer» afirmó Johanna Hernández.

Siguiendo por esta línea, la mujer comentó como fue que Silva planeó el asesinato, el cual ocurrió durante la celebración de su cumpleaños. Señalando que organizó un encuentro entre ella y el profesor. «Yo le dije tú haz lo que tengas que hacer. Yo ya no le debatía. Jamás hubo un plan».

Detalles del asesinato de Nibaldo Villegas

Por otro lado Hernández se refirió a lo que ocurrió luego de seguir las indicaciones del otro condenado. «Me dijo que tenía que darle las pastillas y que le iba a pasar lo mismo que me había pasado a mí cuando me traté de matar. Jamás pensé que lo iba a matar».

Aunque sin duda lo que más llamó la atención, fue que la mujer dio a conocer las supuestas últimas palabras que le habría dicho el profesor Nibaldo Villegas antes de su muerte.

«En ese momento no pensé nada, solo en obedecer, tenía 40 minutos. Cuando él (Villegas) subió a preparar la película yo eché las pastillas al vaso. En 10 minutos él ya no coordinaba, se quedó dormido con un sushi en la boca. ‘Te amo’ fue lo último que me dijo» afirmó Hernández.

Finalmente comentó que el sujeto ingresó a la casa para cometer el crimen. «Podría haber pedido ayuda. Recuerdo el miedo, nada más. No atiné a hacer nada”, agregó, inculpando nuevamente a su ex pareja. Yo nunca vi el cuerpo de Nibaldo, yo solo lo dejé en la cama. Después vi un bulto. Jamás toqué el cuerpo, nunca quedé con sangre».