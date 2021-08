«Gracias mil veces»: Mirna Schindler se despidió de ADN Hoy La mañana de este viernes y tras siete años, Mirna Schindler le dijo adiós a ADN Hoy para comenzar con nuevos desafíos laborales.

Un especial momento se vivió durante la mañana de este viernes en el equipo de nuestra radio hermana ADN, ya que tras siete años, la periodista Mirna Schindler le dijo adiós a ADN Hoy y a su dupla con Mauricio Hofmann para dedicarse a nuevos proyectos laborales.

Es frente a esto, que al término de Pauta B, la profesional se tomó unos minutos para decirle adiós a su audiencia, además de sus compañeros. Despedida que se marcó por las palabras de agradecimiento.

Quien partió en la despedida de Mirna Schindler fue Mauricio Hofmann, quien le dedicó unas emotivas palabras. «Te quiero agradecer por estos casi siete años de trabajo conjunto en los que no hemos tenido casi nunca un si y un no (…) Me da alegría que te vayas en el sentido de que te vas por cosas nuevas, me da alegría porque los cambios son bueno».

Tras esto fue la propia periodista la que comenzó con unas bellas palabras dedicadas a Mauricio, incluso señalando que sus duplas radiales son lo más parecido a un matrimonio.

«Quiero partir contigo Mauricio porque para los que no saben como funcionamos en las radios, las duplas radiales son matrimonios, nos vemos todos los días, conectándonos todos los días, si hay algo que agradezco es el mutuo respeto, nuestra complementariedad que fue lo que nos permitió ir creciendo en sintonía junto a un gran equipo a quien quiero agradecer» señaló Mirna Schindler.

Para finalizar, Gerson del Río también tuvo un espacio para despedirse, pues deja la dirección de Servicios Informativos para asumir nuevos desafíos laborales, aunque permanecerá en la Pauta B.

Los nuevos proyectos de Mirna Schindler

Hay que señalar que Mirna recurrió a sus redes sociales para despedirse de radio ADN y sus compañeros de trabajo, agradeciendo por las oportunidades que tuvo en este tiempo.

«Diez años y medio en Iberoamericana Radio Chile llegan a su fin. Seis años y medio en ADN Hoy junto a mi gran compañero Mauricio Hofmann. Agradezco todas las oportunidades, el tremendo equipo profesional y humano, la independencia editorial a toda prueba. Gracias mil veces» señaló.

Se debe mencionar que Mirna en un tiempo más, tomará la conducción del nuevo programa matutino de Canal 13, el que llega a reemplazar al matinal ‘Bienvenidos’, que termina tras 10 años.