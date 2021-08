¡Arrasando! Celebramos los 50 añitos de Thalía con sus mejores canciones En este nuevo cumpleaños de Thalía festejamos a la cantante mexicana con sus mejores canciones que aún nos hacen bailar.

Un día como hoy pero hace 50 añitos llegó a este mundo Thalía; la actriz y cantante mexicana se ha convertido en uno de los iconos de la música latina, con una larga carrera en la que no solo se ha dedicado a la música, sino que también deslumbró al protagonizar una serie de teleseries, con las que sin duda se ganó el corazón del público.

Para celebrar esta nueva vuelta al sol, la propia artista compartió en su cuenta de Instagram una publicación en la que subió varias fotitos donde aparece con unos globos que forman el número 50, junto con escribir un sentido mensaje sobre su vida.

«¡Happy birthday to me!🎉 50. Y así vivo mi vida “sin-cuenta” de aquellas malas experiencias, sino más bien aprendiendo de ellas. Sin-cuenta de las personas que me hirieron, sino atesorando a las personas que me aman» comenzó escribiendo Thalía en la red social de la camarita.

Siguiendo por esta línea agregó: «Sin-cuenta del valor social o económico de la gente, sino más bien de la sensación de paz, alegría y cariño que siento al estar con ellos. Sin-cuenta de la edad o del peso, ya que mi cuerpo no es más que el vehículo que mi alma conduce para así ella desarrollarse en este plano».

«Sin-cuenta de resentimientos envidias o corajes, ya que al sentirlos o al recibirlos y engancharte en estos, acortas tu calidad de vida. Sin-cuenta de las veces que he caído, sino más bien de las que me he levantado. Sin-cuenta de que cincuenta va con “C”, pero la realidad es que se resetea tú vida para vivirla tomando en cuenta que lo más maravilloso e importante de todo…es el AMOR» escribió Thalía.

Los agradecimientos de Thalía

Junto con lo que señaló: «Gracias Dios padre por llevarme en el centro de tu mano. Gracias a mi madre y a mi padre por haber sido el canal para traerme aquí (y por todo su amor y tantos globos y pasteles en mi infancia)».

Finalmente Thalía comentó: «Gracias a mi familia y amigos por su amor y compañía. Y a mis queridos F.A.N.S(familia, amigos, niños, soñadores) gracias por tantooo😍 A celebrar a todo lo alto! ¡Feliz cumpleaños niña T!».

La celebramos en su cumpleaños

Obviamente que en tu radio Corazón no nos podíamos quedar ajenos a los 50 añitos de Thalía, por lo que juntamos un top 8 con las mejores canciones de la Mexicana, para que todos dejen las patitas en el suelo bailando con todos sus temas

1. Amor a la mexicana (1997)

2. Arrasando (2000)

3. Mujer Latina (1997)

4. Piel Morena (1995)

5. Por Amor (1997)

6. Te perdiste mi amor (2012)

7. Desde esa noche (2016)

8. No me acuerdo (2018)