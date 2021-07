Steffi Méndez deja la grande en Instagram con destapada fotito Por medio de sus redes sociales Steffi Méndez publicó una osada postal que la llenó de aplausos por parte de sus seguidores.

Como te hemos contado en otras ocasiones, Steffi Méndez la rompe a través de redes sociales, especialmente en Instagram, donde encanta a sus más de 1.2 millones de seguidores con registros de todo tipo, además de contar sus próximos proyectos.

Es en este contexto que recientemente la chiquilla sorprendió a sus seguidores al compartir una destapada postal en la que jugó con la censura de la red social de la camarita, dejando casi nada a la imaginación.

«Leo season (temporada Leo)» escribió Steffi para acompañar la fotito en blanco y negro donde aparece posando solo con una chaqueta y el cabello tomado mientras mira a la cámara.

Al poco tiempo de subir la publicación, la retoña mayor de DJ Méndez recibió más de 28 mil me gusta y cientos de comentarios de sus seguidores quienes le aseguraron que está más regia que nunca, además de llenarla de piropos.

«Mi amorshhhh»; «Me caso»; «Bellísima!!!»; «Divina»; «Ah me encanta»; «La mejor Leo»; «Que guapa»; «bella linda preciosa»; «Que perfectaaa»; «Eres hermosa Steffi»; «La perfección hecha mujer»; «Simplemente hermosa!!!»; «Te amo Steffi» y «La mina paaaa linda» es parte de lo que le escribieron.

El osado hermano de Steffi

Steffi Méndez no es la única de la familia del músico nacional que impacta a las redes sociales con sus destapados registros, sino que su hermano Leo Jr va aún más allá, ya que el chiquillo incluso tiene una cuenta en la plataforma Only Fans donde acalorado contenido.

Es más recientemente Botota Fox filtró parte de un video que tiene el chiquillo en su cuenta y donde aparece manteniendo relaciones sexuales con otro hombre. Pero el cabro no se molestó es más le agradeció: «No me ofendo. Más publicación igual más dinero. Te amo por eso» No me ofendo. Más publicación igual más dinero. Te amo por eso» señaló.